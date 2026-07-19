La gente le donó 7.000 dólares y un amigo le prestó el resto: el mendocino que estará en la final

"Lo logré. No doy más de alegría, estoy llorando a cada rato. Junté más de 7.000 dólares y el resto me lo prestó un amigo. Esta tarde entro a la cancha. No puedo más de alegría y agradecimiento", dijo emocionado en un video que compartió en sus redes sociales.

El Chino, conocido en Mendoza por su trabajo solidario con merenderos y comedores comunitarios, esta vez quedó del otro lado de la ayuda. Después de años organizando campañas para quienes más lo necesitaban, fue él quien se animó a pedir una mano para cumplir el sueño de presenciar el partido más importante de su vida, el de la Selección argentina. Y la respuesta llegó: este domingo estará en la tribuna alentando a la Argentina.