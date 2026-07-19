La historia tuvo final feliz. Exequiel "Chino" Alvelda, el mendocino de Godoy Cruz que había conmovido a miles de personas al lanzar una rifa para reunir los 12.000 dólares que necesitaba para comprar una entrada para la final del Mundial, anunció este domingo que logró el objetivo.
La gente le donó 7.000 dólares y un amigo le prestó el resto: el mendocino que estará en la final
Exequiel "Chino" Alvelda, el emprendedor de Godoy Cruz que había lanzado una rifa para reunir el dinero de la entrada, confirmó que este domingo estará en la tribuna
"Lo logré. No doy más de alegría, estoy llorando a cada rato. Junté más de 7.000 dólares y el resto me lo prestó un amigo. Esta tarde entro a la cancha. No puedo más de alegría y agradecimiento", dijo emocionado en un video que compartió en sus redes sociales.
El Chino, conocido en Mendoza por su trabajo solidario con merenderos y comedores comunitarios, esta vez quedó del otro lado de la ayuda. Después de años organizando campañas para quienes más lo necesitaban, fue él quien se animó a pedir una mano para cumplir el sueño de presenciar el partido más importante de su vida, el de la Selección argentina. Y la respuesta llegó: este domingo estará en la tribuna alentando a la Argentina.
En pocas palabras
- El mendocino Exequiel Alvelda: Cumplió el sueño de ir a la final del Mundial.
- Ayuda recibida: Recaudó más de $7.000 dólares en donaciones y un amigo le prestó el resto.
- Emoción y agradecimiento: Expresó su alegría y gratitud en redes sociales por lograr el objetivo.