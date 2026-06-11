Mezclando 3 ingredientes, aprendé a hacer una pasta 'mágica' para quitar el sarro de la cocina

Bicarbonato de sodio

Oxidante cremoso de 30 volúmenes

Detergente

Sarro canillas (2) Esta mezcla es ideal para aflojar y eliminar el sarro de la cocina y del baño.

El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que mezclar todos los ingredientes en un recipiente y luego aplicar en todas las zonas del baño y de la cocina que tengan sarro o mucha suciedad.

Deja actuar la mezcla por al menos unos 15 minutos y luego podrás enjuagar con abundante agua caliente. Tendrás que ayudarte con una esponja para poder aflojar la suciedad pegada. En caso de que no se despegue todo el sarro y la mugre, te aconsejamos repetir los pasos una vez más.

Si el sarro está muy pegado a las canillas, te aconsejamos colocar la mezcla en una bolsa tipo hermética e introducir la punta de la canilla. Deja actuar la mezcla por un buen rato y luego enjuaga. Si el sarro está muy adherido, puedes emplear un cepillo de acero. Tendrás que usarlo con mucho cuidado para no dejar marcas.

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¿Cómo quitar el sarro de pavas eléctricas y cafeteras?

Llena el recipiente de la pava eléctrica con partes iguales de agua y vinagre. Hiérvelo y déjalo reposar por 30 minutos. Enjuaga muy bien antes de usar nuevamente, ya que el interior puede quedar con un poco de gusto o sabor a vinagre, y el mismo es muy invasivo en las bebidas.