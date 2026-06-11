Mezclando 3 ingredientes, aprendé a hacer una pasta 'mágica' para quitar el sarro de la cocina

Al momento de quitar el sarro de la cocina, es normal que comencemos a hacer mezclas que combinan lavandina, cloro, limpiadores industriales, etc. Sin embargo, el resultado no es el que esperamos, y volvemos a repetir el proceso una y otra vez.
En la siguiente nota te enseñaremos el paso a paso para crear una mezcla mágica que puede remover el sarro y las manchas que se acumulan en la grifería del baño y de la cocina.
¿Cómo hacer una 'mezcla mágica' para quitar el sarro de la cocina?
Ingredientes
- Bicarbonato de sodio
- Oxidante cremoso de 30 volúmenes
- Detergente
El paso a paso es muy sencillo, solo tienes que mezclar todos los ingredientes en un recipiente y luego aplicar en todas las zonas del baño y de la cocina que tengan sarro o mucha suciedad.
Deja actuar la mezcla por al menos unos 15 minutos y luego podrás enjuagar con abundante agua caliente. Tendrás que ayudarte con una esponja para poder aflojar la suciedad pegada. En caso de que no se despegue todo el sarro y la mugre, te aconsejamos repetir los pasos una vez más.
Si el sarro está muy pegado a las canillas, te aconsejamos colocar la mezcla en una bolsa tipo hermética e introducir la punta de la canilla. Deja actuar la mezcla por un buen rato y luego enjuaga. Si el sarro está muy adherido, puedes emplear un cepillo de acero. Tendrás que usarlo con mucho cuidado para no dejar marcas.
¿Cómo quitar el sarro de pavas eléctricas y cafeteras?
Llena el recipiente de la pava eléctrica con partes iguales de agua y vinagre. Hiérvelo y déjalo reposar por 30 minutos. Enjuaga muy bien antes de usar nuevamente, ya que el interior puede quedar con un poco de gusto o sabor a vinagre, y el mismo es muy invasivo en las bebidas.