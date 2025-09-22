Miguel Ángel Russo le aportó buenas noticias a Boca tras su internación

Según el parte médico, el director técnico estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación durante el día.

Miguel Ángel Russo fue dado de alta

Luego de recibir medicación e hidratación por medio de suero, el estado de deshidratación fue corregido y Russo pudo regresar a su domicilio en horas de la tarde.

El médico de Boca, que visitará al DT auriazul, evaluará su evolución y determinará, junto al propio entrenador, si conviene que esté presente en la práctica del plantel.

Miguel Ángel Russo en Rosario Central Russo no la pasa bien.

Este martes el entrenador se realizará estudios nuevamente para confirmar que los valores se encuentran en parámetros normales. En caso de que los resultados sean satisfactorios, Russo planea asistir por la tarde al entrenamiento de Boca, que el lunes tuvo jornada libre tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba.

Si bien Russo fue hospitalizado, aparentemente el estado de salud está bajo control y desde el cuerpo médico de Boca transmiten tranquilidad. Todo indica que Russo podría retomar su actividad habitual en las próximas horas, siempre y cuando los estudios de este martes confirmen su evolución favorable.

Russo fue internado tras el triunfo de Boca sobre Aldosivi

El pasado 2 de septiembre, tras la victoria 2-0 sobre Aldosivi en La Bombonera, el ex Rosario Central había acudido al mismo sanatorio para realizarse controles de rutina.

En aquella oportunidad al ex DT de Rosario Central se le detectó una infección urinaria y permaneció internado tres días por precaución, hasta recibir el alta el viernes 5.