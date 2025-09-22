Mac Allister ganó en la temporada 2024 la Carabao Cup tras vencer en la final al Chelsea por 1 a 0, mientras que también logró coronarse en la temporada 2024/25 de la Premier League. Con la Selección argentina obtuvo la Copa América 2024 celebrada en Estados Unidos.

Por su lado, Lautaro Martínez tuvo un gran año en lo personal, pero los títulos no lo acompañaron en el Inter: cayó en semifinales de la Copa Italia frente al Milan, en la final de la Champions League frente al PSG y en las últimas fechas perdió la Serie A frente al Napoli. Con respecto a la Selección argentina, volvió a ganar la Copa América 2024 (ya había ganado la edición de 2021).

En la edición 2024 Lautaro Martínez quedó en el puesto 7 y en esta ocasión finalizó 20; mientras tanto Alexis Mac Allister finalizó en la posición 22.

Lamine Yamal ganó el premio Kopa

El delantero del Barcelona, quien también era candidato al Balón de Oro, se quedó por segunda vez consecutiva con el premio que se le otorga al mejor futbolista joven del mundo.

Embed Lamine Yamal's speech on stage, after winning the 2025 Kopa Trophy#ballondor pic.twitter.com/bEdmofANpI — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

En esta oportunidad, Lamine Yamal superó a Kenan Yildiz (Juventus), João Neves (PSG), Estêvão (estaba en Palmeiras y ahora juega en Chelsea) y Désiré Doué (PSG).

En la categoría femenino, el premio también fue para el Barcelona ya que salió victoriosa Vicky López, la jugadora española y nigeriana que es apuntada como el futuro del fútbol español.

Vicky Lopez Vicky López ganó el Trofeo Kopa.

El resto de los ganadores

Sarina Wiegman: Trofeo Johan Cruyff

La entrenadora neerlandesa ganó el Trofeo Johan Cruyff a la mejor entrenadora en lo que respecta al fútbol femenino, el premio se suma a sus cuatro trofeos The Best; fue la encargada de llevar a Inglaterra a ganar la Eurocopa ante España.

Sarina Wiegman La neerlandesa es una referente del fútbol femenino.

Luis Enrique: Trofeo Johan Cruyff

El técnico español ganó el Trofeo Johan Cruyff al mejor entrenador masculino. En el año 2024 ganó con el PSG la Ligue 1, la Copa de Francia y la Champions League.

Embed Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us #ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Gianluigi Donnarumma: Trofeo Yashin

El italiano que llegó recientemente al Manchester City luego de ganarlo todo con el PSG supero a Emiliano Dibu Martínez en la categoría de mejor arquero del mundo. En el caso del femenino ganó Hannah Hampton, arquera de la Selección de Inglaterra y del Chelsea.