Independiente Rivadavia: luces y sombras en la previa de una seguidilla crucial

Lo negativo es la estructura defensiva, que volvió a sufrir un gol en contra. Si bien el primer tanto es un penal con algo de mala suerte (le pega la pelota en la mano a Amarfil cuando Unión no inquietaba) la realidad es que el arco de Ezequiel Centurión fue vulnerado por noveno partido consecutivo.

De adelante hacia atrás, a la Lepra le hizo dos goles Unión, uno Lanús, dos Tigre (uno por Copa Argentina), uno Argentinos, 3 Boca Juniors y uno Central Córdoba (también por Copa Argentina). Esos 9 tantos alimentan un total de 12 goles en contra, siendo el segundo elenco más goleado de la zona.

Independiente Rivadavia y una seguidilla clave

En la recta final de la primera fase, la Lepra encara tres encuentros con rivales importantes que pueden ser determinantes para ingresar a la zona pintada y también en la pelea por la clasificación de la Copa Sudamericana. Huracán de Parque Patricios (local), Racing en Avellaneda y el clásico contra Godoy Cruz en casa, la seguidilla por delante.

La palabra de Álex Arce

Una vez consumado el 2-2 entre Independiente Rivadavia y Unión de Santa Fe, Alex Arce enfrentó los micrófonos de la transmisión oficial, la cual estuvo a cargo de TNT Sports. El Paragua, elegido como uno de los futbolistas destacados del encuentro, brindó sus sensaciones tras haber sumado un punto en condición de visitante.

"Fue un partido muy duro. Creo que nosotros merecimos un poco más., hicimos el desgaste, el esfuerzo... Pero bueno, son cosas del fútbol. Creo que este punto nos va a servir mucho. En lo personal estoy contento por el gol y por ayudar el equipo", comenzó el goleador de Independiente Rivadavia.