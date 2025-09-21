"No hicimos nada de lo que habíamos trabajado, no estuvimos bien en el funcionamiento, perdimos los duelos y no tuvimos eficacia en los pases. Fue uno de los peores primeros tiempos de mi carrera como entrenador y se lo manifesté a los jugadores", dijo el entrenador.

"Cuando el equipo no funciona de la manera en la que nosotros trabajamos, soy el primer responsable. Habíamos trabajado en algunas variantes para doblegar al rival y no funcionó. El segundo tiempo fue totalmente distinto desde el juego. Metimos al rival en su campo y generamos situaciones", destacó Ribonetto antes de afirmar que para el partido con San Lorenzo: "Todos están preparados y el que mejor esté va a jugar".

Volviendo sobre lo positivo que mostró Godoy Cruz este domingo, Walter Ribonetto destacó: "En el segundo tiempo cambiamos, con los ingresos de Daniel Barrea y Luca Martínez Dupuy, modificamos la estructura, empatamos el marcador, nos acomodamos en el partido y pudimos haber marcado un gol más para ganar el encuentro. Creo que fue positivo".

Sobre la cuenta pendiente que representa ganar en el Feliciano Gambarte, el DT manifestó: "Se está haciendo cuesta arriba jugar de la manera en la que se jugaba en el Malvinas. No está siendo fácil y la presión de la gente es contraproducente. Sabemos que la historia va a cambiar".

Walter Ribonetto Godoy Cruz Tino Ribonetto todavía no ha podido ganar en el Gambarte, ha ganado un partido desde que llegó que fue ante Platense, de visitante.

El Gato Oldrá y la convocatoria de Andino

Ribonetto se refirió a lo que significó enfrentar al Gato Oldrá y reconoció: "Me generó una emoción terrible y me imagino que fue una situación rara para él enfrentar a Godoy Cruz, un club donde hizo historia y es un referente. Le deseo lo mejor. En su momento nos abrió las puertas de este club junto a Diego Dabove, en 2018. Lo quiero muchísimo al Gato y a todo su cuerpo técnico".

Finalmente, destacó la convocatoria de Santino Andino al Mundial Sub 20: "La verdad es que es una alegría muy grande que lo hayan convocado. Es un jugador que tiene mucho para dar y espero que lo disfrute mucho. Es algo muy importante para Godoy Cruz".