Boca se confió y empató ante Central Córdoba en La Bombonera

El primer tiempo de Boca fue realmente bueno. El Xeneize comenzó enchufado en el partido, e hizo buen uso de todos sus futbolistas ofensivos. En los primeros minutos, la referencia de área fue Milton Giménez, quien desperdició serias chances para abrir el marcador.

Con la conducción de Paredes, Boca hizo de todo para vencer la resistencia de Alan Aguerre, mientras que Central Córdoba se aferró a jugar de contragolpe. El Ferroviario no pudo en ningún momento incomodar a la defensa del equipo de Russo.

Cuando la primera parte estaba cerrando y parecía que el partido se iba sin goles al descanso, apareció uno de los impensados goleadores que Boca tiene en el campeonato: Rodrigo Battaglia.

Centro de Paredes, rebote en el área y fue el ex Atlético Mineiro el que no perdonó y la mandó a guardar. Con este tanto, Battaglia es el goleador de Boca en el Torneo Clausura junto con Lautaro Di Lollo, con tres goles cada uno, y el máximo goleador del ciclo Russo, con cuatro.

En la segunda parte, Boca no pudo repetir los excelentes 45 minutos realizados. Entro impreciso y dormido aunque, a los 10', Miguel Merentiel iba a aumentar la ventaja en el resultado con una buena definición.

El Ferroviario se despertó y amargó al Xeneize

A Central Córdoba le hicieron muy bien los cambios realizados por Omar De Felippe y comenzó a incomodar a los de Russo. Tanto es así, que terminó empatandole el partido.

Primero fue Florentín el que descontó de cabeza, tras una floja respuesta de Marchesín y de la defensa de Boca. Promediando el final, un verdadero golazo de Gómez silenció a La Bombonera y puso un resultado realmente impensado por el nivel mostrado en el Xeneize.

Embed - BOCA lo GANABA por DOS GOLES pero CENTRAL CÓRDOBA lo EMPATÓ | #Boca 2-2 #CentralCórdoba | Resumen

De esta manera, Boca se confió y perdió la chance de compartir la cima de la Zona A con Unión de Santa Fe. En la próxima fecha, visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.