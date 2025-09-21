Alexis Sánchez quiere jugar el Mundial 2030: "Pocos están a mi nivel"

La Selección de Chile no logró clasificar al próximo Mundial en medio de una crisis futbolística muy significativa que lo margina de la cita máxima desde la edición de Brasil en 2014. No obstante, Alexis Sánchez sueña con participar de la próxima edición que se realizará en España, Portugal y Marruecos.

Sería su tercer Mundial después de haber participado en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014: "Me gustaría ir a otro Mundial con Chile, sería en 2030, con 42 años".

En conversaciones con el diario AS, el delantero chileno expresó: "Tengo que estar físicamente bien y mentalmente bien. Eso te lo va marcando el profesionalismo con el paso del tiempo".

"Pocos jugadores (chilenos) están en Europa al nivel que estoy yo: Suazo y algunos otros. Mientras pueda aportar y esté físicamente, quiero estar siempre, declaró.

Alexis Sánchez Alexis Sánchez busca ser su mejor versión en el Sevilla.

"No vine a pasear"

El ex River se sumó al Sevilla de Matías Almeyda donde lleva un gol y una asistencia en dos partidos: "No vine a pasear, quiero ponérselo difícil a Almeyda. Siempre hablan de la edad: llevo 20 años entrenando, me marcho y me entreno solo también".

"La verdad es que me divierto jugando al fútbol. Siempre me ha pasado y creo que aunque me retire profesionalmente me seguirá pasando. El fútbol me da alegría de vivir. Amo este deporte, vivo para esto desde que tenía 7 años", concluyó el delantero chileno.