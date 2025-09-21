Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura

Torneo Clausura: Talleres rescató un punto ante Central y Argentinos goleó a Banfield

Talleres, comprometido con el descenso, sumó un punto valioso en su visita a Rosario Central por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Por UNO
Central y Talleres no se sacaron ventajas.

Central y Talleres no se sacaron ventajas.

Los Canallas, de la mano de Ángel Di María, fueron superiores y se pusieron en ventaja con un tanto de Alejo Véliz a los 44' del primer tiempo, pero en el arranque de la segunda parte la visita igualó a través de Valentín Depietri.

central talleres 2

En el regreso a Rosario de Carlitos Tevez (terminó expulsado) los cordobeses llegaron a 20 puntos en la tabla anual y pese a que terminaron con diez hombre por la la expulsión del venezolano Miguel Navarro, tomaron un poco de aire sobre Aldosivi y San Martín de San Juan que tienen 18 y comparten el último puesto.

Embed - LA T AMARGÓ LA FIESTA DE DI MARÍA Y EL CANALLA EN ARROYITO | R. Central 1-1 Talleres | RESUMEN

Central dejó pasar la chance de superar a River en la cima de la tabla anual, pero de todos modos sigue en zona de clasificación a la Copa Libertadores y se mantiene entre los 8 primeros que jugarán los playoffs del Clausura.

Argentinos Juniors fue contundente ante Banfield

En La Paternal Argentinos Juniors le ganó por 3 a 0 a Banfield, se acercó a la zona de clasificación a los playoffs y se consolidó en la lucha por el pasaje a las copas internacionales de la próxima temporada.

Embed - EL BICHO GOLEÓ AL TALADRO EN EL DIEGO ARMANDO MARADONA | Argentinos 3-0 Banfield | RESUMEN

Tomás Molina, en dos oportunidades (una de penal) y Alan Lescano marcaron los goles del Bicho ante un rival que sigue entre los ocho mejores del Grupo A

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas