El Gato Oldrá volvió a su casa, se emocionó y no gritó el gol de Instituto frente a Godoy Cruz

Respecto a la emoción que vivió en la previa del encuentro, admitió: "Son sensaciones encontradas. No sabía lo que podía llegar suceder, pero bueno tratamos de estar lo más tranquilos posible", dijo el ex defensor antes de "agradecer por el cariño que la gente me brinda".

Ya en su papel de DT, Oldrá analizó lo ocurrido en los 90': "No sé si fue un tiempo para cada uno, por ahí las situaciones más claras las tuvimos nosotros, pero creo que fue un partido parejo. A pesar de que por ahí Godoy Cruz no puede ganar acá, igual es un rival difícil, tiene muy buenos futbolistas y me voy contento con lo que mi equipo brindó durante los 90 minutos"

"Son partidos muy difíciles. Imagínate que hemos vivido una semana dura porque uno nunca se imaginó este momento, pero el fútbol tiene estas cosas y hoy me debo a otra camiseta. Yo soy un producto de Godoy Cruz y si hoy estoy en otro lugar es gracias a todo lo que me dio este club". "Son partidos muy difíciles. Imagínate que hemos vivido una semana dura porque uno nunca se imaginó este momento, pero el fútbol tiene estas cosas y hoy me debo a otra camiseta. Yo soy un producto de Godoy Cruz y si hoy estoy en otro lugar es gracias a todo lo que me dio este club".

Embed - El Gato Oldrá tras enfrentar a Godoy Cruz

Cortitas del Gato Oldrá después de enfrentar a Godoy Cruz

El reconocimiento de Godoy Cruz y los hinchas: "Es lo más lindo que me pudo pasar. He jugado durante tantos años acá y que me reconozcan, es lo que me llevo de esta tarde".

oldra 6 Un cuerpo técnico bien tombino estuvo de visitante en el Gambarte. Foto: Axel Lloret/UNO

Jugar contra el Tomba en el Gambarte: "Es incómodo porque no me imaginé nunca que podía estar del otro lado del banco. Pero bueno, son las cosas que pasan".

¿Gritó el gol de Instituto: "No, no, nunca. Este es el club más importante de mi vida, el que me formó. Si me conocen en el fútbol, primero como futbolista, es por el club Y si me reconocen como técnico, también es por el club".

Santino Andino al Mundial Sub 20: "Estoy feliz, la verdad es que se merece eso y mucho más. Dios quiera que pueda disfrutarlo. Como dije en la conferencia, espero que siga jugando a la pelota, que eso es lo que lo hace diferente".