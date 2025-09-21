Torneo Clausura: Independiente y San Lorenzo igualaron en Avellaneda y Tigre completó su triunfo ante Aldosivi

Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros (estuvo en el estadio) al mando del equipo.

Los Rojos continúan últimos en el Grupo B con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a las copas internacionales por la tabla anual.

Embed - INDEPENDIENTE y SAN LORENZO EMPATARON en el CLÁSICO | #Independiente 1-1 #SanLorenzo | Resumen

Por su parte, el elenco de Boedo, que tuvo al mendocino Ignacio Perruzzi como figura, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final.

Los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Tigre ganó y por ahora se mete en la Copa Sudamericana

Tigre venció como local por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 que había comenzado el sábado a la noche pero producto de las intensas lluvias se suspendió y terminó de disputarse en dos tiempos de 9 y 8 minutos.

Embed - EL MATADOR LE GANÓ AL TIBURÓN EN VICTORIA EN UN DUELO CLAVE | Tigre 2-0 Aldosivi | RESUMEN

Los goles para el Matador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11' y 37' del primer tiempo, respectivamente.

Con este resultado, el elenco de Victoria alcanzó la 7ma posición de su Grupo con 12 puntos (de momento estaría disputando los Playoffs), mientras que en la tabla anual se encuentra en la 8va plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.