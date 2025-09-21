Inicio Ovación Fútbol Torneo Clausura
Torneo Clausura

Torneo Clausura: Independiente y San Lorenzo igualaron en Avellaneda y Tigre completó su triunfo ante Aldosivi

Independiente y San Lorenzo, dos grandes que atraviesan distintos períodos de crisis institucional, igualaron por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura.

Por UNO
El empate no le sirve mucho a los Rojos ni al Ciclón.

El empate no le sirve mucho a los Rojos ni al Ciclón.

Independiente y San Lorenzo, dos grandes que atraviesan distintos períodos de crisis institucional, igualaron 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37' del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23’ de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

2025_09_250921536-scaled
El mendocino Perruzzi fue figura en San Lorenzo ante Independiente.

El mendocino Perruzzi fue figura en San Lorenzo ante Independiente.

Con este resultado, el conjunto dirigido por el técnico interino Carlos Matheu todavía no logró ningún triunfo en el campeonato previo al clásico frente a Racing del próximo domingo (15:15 en el Cilindro de Avellaneda), que marcará el debut de Gustavo Quinteros (estuvo en el estadio) al mando del equipo.

Los Rojos continúan últimos en el Grupo B con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a las copas internacionales por la tabla anual.

Embed - INDEPENDIENTE y SAN LORENZO EMPATARON en el CLÁSICO | #Independiente 1-1 #SanLorenzo | Resumen

Por su parte, el elenco de Boedo, que tuvo al mendocino Ignacio Perruzzi como figura, se colocó en la quinta plaza con 13 unidades por lo que estaría disputando los octavos de final.

Los comandados por Damián Ayude recibirán a Godoy Cruz el sábado 27 de septiembre desde las 16:45 en el estadio Pedro Bidegain.

Tigre ganó y por ahora se mete en la Copa Sudamericana

Tigre venció como local por 2-0 a Aldosivi, en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025 que había comenzado el sábado a la noche pero producto de las intensas lluvias se suspendió y terminó de disputarse en dos tiempos de 9 y 8 minutos.

Embed - EL MATADOR LE GANÓ AL TIBURÓN EN VICTORIA EN UN DUELO CLAVE | Tigre 2-0 Aldosivi | RESUMEN

Los goles para el Matador los convirtieron Ignacio Russo y David Romero, a los 11' y 37' del primer tiempo, respectivamente.

Con este resultado, el elenco de Victoria alcanzó la 7ma posición de su Grupo con 12 puntos (de momento estaría disputando los Playoffs), mientras que en la tabla anual se encuentra en la 8va plaza en puestos de clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas