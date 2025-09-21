Los terribles insultos que recibió Alejandro Garnacho en su visita a Manchester United

Garnacho tuvo que volver al estadio que en algún momento lo acobijó como si fuera su hogar, donde gritó grandes goles y donde recibió los aplausos de los hinchas que se sorprendían por los dotes futbolísticos del argentino; no obstante, todo cambió.

Los aplausos cambiaron por insultos ya que los seguidores del United no estuvieron de acuerdo por cómo se dio su salida de Manchester y, para colmo, eligió jugar en el mismo país pero defendiendo los colores del Chelsea.

Aunque no sumó ni un minuto en el partido donde los Blues cayeron por 2 a 1, se convirtió en el centro de atención ya que el hostigamiento que sufrió fue consistente recibiendo insultos de altísima gravedad.

Fue así que los fanáticos del equipo rojo le dedicaron una canción: "¿Quién es ese imbécil argentino, ese maricón que se apropia del dinero? Se llama Alejandro, no tiene cerebro y ya no ganará trofeos".

Embed "Who's that prat from Argentina, who's that money grabbing whore, Alejandro is his name, and he hasn't got a brain, and he won't be winning trophies anymore"



United fans to Garnacho as he walks off… pic.twitter.com/zXWfdvdgWb — george (@StokeyyG2) September 20, 2025

Según informó el Daily Mail varios de sus excompañeros le soltaron la mano al jugador argentino cuando invitó al youtuber Speed a los festejos realizados por la institución tras haber ganado la FA Cup. En la final Garnacho fue fundamental ya que abrió el marcador frente a Manchester City, partido que terminaron ganando por 2 a 1.

Embed MANCHESTER CITY GET IT HORRIBLY WRONG AT THE BACK AND GARNACHO GIVES UNITED THE 1-0 LEAD IN THE FA CUP FINAL pic.twitter.com/I1PCvFNw35 — ESPN FC (@ESPNFC) May 25, 2024

Luego se produjo el cambio de entrenador (en ese momento dirigía Erik Ten Hag) y asumió Ruben Amorin, quien no tenía una buena relación con el delantero ya que el argentino salió a criticarlo por ponerlo pocos minutos. Ahora buscará cambiar su destino en Chelsea, donde comparte equipo con Enzo Fernández.