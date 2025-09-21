El Mendoza Golf Tour 2025 ya tiene a sus primeros finalistas tras jugarse la etapa inicial en Mendoza Norte

La de este fin de semana fue la primera de 6 etapas que se jugarán en los clubes más importantes de la región y clasificarán a los ganadores para la etapa final que se llevará a cabo el 30 de noviembre en La Vacherie Country Golf.

Facundo González, Lucas Maldonado, el legendario ex tenista Daniel Roig y Valeria Olivera fueron los ganadores en cada categoría.

Mendoza Golf Tour - Mendoza Norte GC

Caballeros

+4- 9 hcp

Facundo González 73

Ignacio Vargas 73

Eduardo Pose 74

Francisco Fraguas (h) 74

Rodrigo Sayavedra 75

Cat. 10-20

Lucas Maldonado 73

Rodrigo Rigor 73

Alfonso Marzari 75

Francisco Marrocco 75

Cat. 21-Max

Daniel Roig 74

Hernán Pascual 76

Florencio Bustos 77

Otelo Moris 78

Damas

Valeria Olivera 75

Paula Cattánea 78

Lo que viene en el Mendoza Golf Tour