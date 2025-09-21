Inicio Ovación Polideportivo Golf
El Mendoza Golf Tour 2025 ya tiene a sus primeros finalistas tras jugarse la etapa inicial en Mendoza Norte

Comenzó en Mendoza Norte la 4ta edición del Mendoza Golf Tour, uno de los circuitos más importantes de la región que cuenta con el auspicio de Grupo América y es organizado por GB Golf.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
A pleno sol comenzó el Mendoza Golf Tour.

Comenzó en Mendoza Norte Golf Club la 4ta edición del Mendoza Golf Tour, uno de los circuitos más importantes de la región que cuenta con el auspicio de Grupo América y es organizado por GB Golf (Guillermo Benenati Golf).

Los ganadores de cada categoría son los primeros clasificados a la etapa final que se jugará en noviembre y en la que se definirá al ganador del viaje a Estados Unidos para presenciar el Arnold Palmer Invitational.

Los golfistas de la región iniciaron en Mendoza Norte la edición 2025 del Mendoza Golf Tour.

La de este fin de semana fue la primera de 6 etapas que se jugarán en los clubes más importantes de la región y clasificarán a los ganadores para la etapa final que se llevará a cabo el 30 de noviembre en La Vacherie Country Golf.

Facundo González, Lucas Maldonado, el legendario ex tenista Daniel Roig y Valeria Olivera fueron los ganadores en cada categoría.

Mendoza Golf Tour - Mendoza Norte GC

Caballeros

+4- 9 hcp

  • Facundo González 73
  • Ignacio Vargas 73
  • Eduardo Pose 74
  • Francisco Fraguas (h) 74
  • Rodrigo Sayavedra 75

Cat. 10-20

  • Lucas Maldonado 73
  • Rodrigo Rigor 73
  • Alfonso Marzari 75
  • Francisco Marrocco 75

Cat. 21-Max

  • Daniel Roig 74
  • Hernán Pascual 76
  • Florencio Bustos 77
  • Otelo Moris 78

Damas

  • Valeria Olivera 75
  • Paula Cattánea 78

Lo que viene en el Mendoza Golf Tour

  • 4/10 Golf Club Andino
  • 18/10 Club de Campo Mendoza
  • 25/10 Club Amancay (San Juan)
  • 15/11 La Vacherie Country Golf
  • 22/11 El Nevado (San Rafael)
  • 30/11 La Vacherie Country Golf (Final)

