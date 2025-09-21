Comenzó en Mendoza Norte Golf Club la 4ta edición del Mendoza Golf Tour, uno de los circuitos más importantes de la región que cuenta con el auspicio de Grupo América y es organizado por GB Golf (Guillermo Benenati Golf).
El Mendoza Golf Tour 2025 ya tiene a sus primeros finalistas tras jugarse la etapa inicial en Mendoza Norte
