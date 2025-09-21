En el estreno oficial, el 19 de julio, Godoy Cruz empató 0 a 0 con Sarmiento de Junín, luego sufrió tres derrotas seguidas: 2-1 con Gimnasia La Plata, 1-0 con Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana y 2-0 con Vélez, mientras que los dos últimos fueron empates con Barracas Central 0 a 0 e Instituto 1 a 1

El primer triunfo en casa sigue siendo esquivo para el Expreso y el próximo partido en el Gambarte será ante Independiente de Avellaneda, ya con Gustavo Quinteros como DT, el primer fin de semana de octubre.

godoy cruz hinchas

El último triunfo de Godoy Cruz como local

El último triunfo de Godoy Cruz en condición de local fue ante Atlético Tucumán (1-0), en el Malvinas Argentinas, por el Torneo Apertura y se jugó 28 de abril.

En lo que va del año solo ganó dos partidos como local y el otro fue el 8 de abril, por la Copa Sudamericana, ante Sportivo Luqueño.

El Tomba nunca perdió con Instituto en Primera División

El Tomba nunca ha perdido con Instituto en Primera ya que le ganó 3 veces y empataron en dos ocasiones.

Embed - IGUALDAD en Mendoza entre GODOY CRUZ e INSTITUTO | #GodoyCruz 1-1 #Instituto | Resumen

La última victoria de La Gloria cordobesa ante el Expreso fue en el Apertura 2003 de la Primera Nacional cuando el equipo del Chulo Héctor Rivoira terminó ascendiendo.

En total Jugaron 25 partidos entre la Primera Nacional y Primera División, el Expreso consiguió 10 triunfos, la Gloria ganó otros 8 encuentros y en 7 partidos terminaron igualados.