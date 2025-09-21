El recibimiento para todo el cuerpo técnico visitante, con el Gato como referencia principal, estuvo a la altura de lo esperado, el público lo ovacionó desde los cuatro costados cuando cruzó el campo de juego y todos los jugadores locales se acercaron a saludar al banco de suplentes en medio de un ambiente de mucha emoción.

cuerpo tecnico Olmedo, Ibáñez y Franco, otros que dejaron su sello en el Tomba. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Aunque Oldrá ya había estado en la reinauguración del estadio y para todos fue extraño verlo con otros colores, el reconocimiento que le hizo Godoy Cruz a él y a sus colaboradores fue realmente emotivo.

Ribonetto sorprendió con los cambios

Walter Ribonetto sorprendió con la formación de Godoy Cruz y metió cuatro cambios cuando se presumía que iba a respetar el mismo equipo que venía de empatar ante Barracas Central.

oldra ribonetto Foto: Axel Lloret/UNO

En la defensa volvieron a jugar como titulares Juan Segundo Morán y Federico Rasmussen reemplazando a los laterales Andrés Meli y Lucas Arce y en el medio Facundo Altamira y Bruno Barrionuevo, quien debutó desde el arranque, ingresaron por Pol Fernández y Luca Martínez Dupuy.

Los hinchas de Godoy Cruz, de la ilusión al reclamo

La ilusión con la que los hinchas de Godoy Cruz llegaron al estadio fue directamente proporcional al enojo con que despidieron al equipo en el entretiempo, minutos después del gol de Luna para Instituto.

El viejo "movete Tomba movete...." bajó desde las tribunas en forma de reclamo para los jugadores.

Sensaciones encontradas en la previa, en el Feliciano Gambarte

Las voces de los hinchas fueron unánimes y las sensaciones encontradas: por un lado todos llegaron ilusionados con que sea la primera victoria como locales en la nueva casa, pero también sabiendo que del lado de enfrente estaba por primera vez el gran referente histórico del Expreso.

Después de una madrugada lluviosa, y con el sol a pleno, los hinchas bodegueros llegaron al estadio de calle Balcarce con la ilusión de ver el primer triunfo en el nuevo Feliciano Gambarte ya que desde el emotivo regreso a casa empató con Sarmiento de Junín (0-0); perdió con Gimnasia La Plata (1-2). Atlético Mineiro (0-1) y Vélez (0- 2) e igualó con Barracas Central (0-0).

Lo que viene para el Tomba

Al equipo de Walter Ribonetto aún le quedan 3 partidos más en condición de local ante Independiente de Avellaneda, el clásico con San Martín de San Juan y Deportivo Riestra.

Además, en las 7 fechas que quedan de esta fase regular debe visitar a San Lorenzo (sábado 27 a las 16.45), además del clásico con Independiente Rivadavia y los duelos con Lanús y Atlético Tucumán.

Postales de un domingo emotivo en la Bodega

Godoy Cruz 2 Foto: Axel Lloret/UNO

godoy cruz 1 Foto: Axel Lloret/UNO

godoy cruz 5 Foto: Axel Lloret/UNO

godoy cruz 6 Foto: Axel Lloret/UNO

godoy cruz 7 Foto: Axel Lloret/UNO