"Fuimos dominadores del juego durante los noventa minutos, obviamente que hay un nerviosismo por lo que estamos jugando", agregó el símbolo que tiene el Lobo

Gimnasia y Esgrima por su segundo año consecutivo está muy cerca de jugar una final de la Primera Nacional, por un ascenso, en el 2024 perdió la final con San Martín de San Juan. Como referente del equipo opinó: "Lo manejamos con tranquilidad, hay algunos jugadores que estamos desde hace un tiempo en el club sabemos lo que no estamos jugando, durante todo el torneo hemos mantenido una regularidad y hemos sido un equipo protagonista".

Sobre el encuentro ante Chacarita que se jugará el próximo domingo desde las 15.15 en Buenos Aires, por la 33ª fecha -la penúltima-, afirmó: “Será un rival muy duro, ellos están luchando por poder clasificar al Reducido y nosotros nos jugamos mucho".

Embed - La palabra de Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima

La Tota Mondino fue protagonista del último ascenso del Lobo a la Primera Nacional

Diego Mondino llegó al Lobo en el 2017 después de haber disputado el Torneo Federal A con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, logró el ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera Nacional en el 2018.