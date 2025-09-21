Diego Mondino

Diego Mondino, capitán y referente de Gimnasia y Esgrima habló tras el gran triunfo ante San Telmo.

Gimnasia y Esgrima logró un gran triunfo ante San Telmo por 2 a 0 en el estadio Víctor Legrotaglie, que le permite ser el único puntero a dos fechas de cierre de la fase regular y se ilusiona con jugar la final por el primer ascenso a Primera División.

Diego Mondino Gimnasia y Esgrima
Diego Mondino se refirió al gran presente del equipo que está primero y muy cerca de jugar la final por el primer ascenso.

La visión de Diego Mondino sobre el presente del Lobo en la Primera Nacional

El defensor Diego Mondino, capitán y referente del equipo, analizó el gran presente del equipo tras la victoria ante San Telmo. "La sensación que tengo que por momentos jugamos muy bien y fuimos justos ganadores. Lo importante era hacer un buen trabajo, y había que ganar para seguir arriba en la tabla de posiciones. Estamos convencidos del juego que tenemos en cada partido, ahora hay que pensar en los partidos que nos toca jugar", aseguró el zaguero central.

"Fuimos dominadores del juego durante los noventa minutos, obviamente que hay un nerviosismo por lo que estamos jugando", agregó el símbolo que tiene el Lobo

Gimnasia y Esgrima por su segundo año consecutivo está muy cerca de jugar una final de la Primera Nacional, por un ascenso, en el 2024 perdió la final con San Martín de San Juan. Como referente del equipo opinó: "Lo manejamos con tranquilidad, hay algunos jugadores que estamos desde hace un tiempo en el club sabemos lo que no estamos jugando, durante todo el torneo hemos mantenido una regularidad y hemos sido un equipo protagonista".

Sobre el encuentro ante Chacarita que se jugará el próximo domingo desde las 15.15 en Buenos Aires, por la 33ª fecha -la penúltima-, afirmó: “Será un rival muy duro, ellos están luchando por poder clasificar al Reducido y nosotros nos jugamos mucho".

Embed - La palabra de Diego Mondino, capitán de Gimnasia y Esgrima

La Tota Mondino fue protagonista del último ascenso del Lobo a la Primera Nacional

Diego Mondino llegó al Lobo en el 2017 después de haber disputado el Torneo Federal A con Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, logró el ascenso de Gimnasia y Esgrima a la Primera Nacional en el 2018.

