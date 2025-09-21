Día Mundial del Alzheimer: la importancia de la detección temprana y del cuidado de la salud cerebral.

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer y a medida que la población mundial envejece, el número de personas que viven con trastornos neurocognitivos como esta dolencia continúa aumentando, con una proyección de 57 millones en 2019 a 153 millones para 2050. Sin embargo, la incidencia específica por edad disminuyó en países de altos ingresos, lo que subraya la importancia de identificar e implementar enfoques de prevención efectivos.

Alzheimer enfermedad paciente El diagnóstico oportuno del Alzheimer es una prioridad para permitir la gestión y planificación del futuro del paciente. Foto gentileza a24.com

De acuerdo al informe de la Comisión The Lancet, se destacan los principales hallazgos sobre salud cerebral, que presenta evidencia actualizada en prevención, diagnóstico e intervención que fue dado a conocer por el Hospital Británico de Buenos Aires y en él se identifican 14 factores de riesgo modificables que, si se eliminaran, podrían teóricamente prevenir casi la mitad de los casos de trastornos neurocognitivos.

En ese sentido, a los 12 factores ya conocidos, menor educación, pérdida auditiva, hipertensión, tabaquismo, obesidad, depresión, inactividad física, diabetes, consumo excesivo de alcohol, lesión cerebral traumática, contaminación del aire y aislamiento social, se suman dos nuevas evidencias contundentes: la pérdida de visión no tratada y el colesterol LDL alto, provocando mayor deterioro de la salud.

La doctora Florencia Deschle, Médica Neuróloga especialista en neurología cognitiva (M.N. 130.050), señala: “Es fundamental adoptar un enfoque de curso de vida, ya que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para reducir el riesgo de trastornos neurocognitivos. Los enfoques de prevención deben buscar disminuir los niveles de los factores de riesgo desde una edad temprana y mantenerlos bajos a lo largo de la vida”.

Qué hacer para mejorar la salud cerebral

La especialista destaca las acciones que se pueden adoptar para mejorar la salud cerebral y reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas.

Educación y actividad cognitiva. Asegurar una educación de buena calidad para todos y fomentar actividades cognitivamente estimulantes desde la infancia hasta la adultez tardia.

Asegurar una educación de buena calidad para todos y fomentar actividades cognitivamente estimulantes desde la infancia hasta la adultez tardia. Salud auditiva y visual. accesibilidad los audífonos para personas con pérdida auditiva y reducir la exposición a ruidos nocivos. La evidencia sobre el tratamiento de la pérdida auditiva es ahora más fuerte que antes, y el uso de audífonos es particularmente efectivo en personas con factores de riesgo adicionales. También se recomienda evaluación y tratamiento accesibles para la pérdida de visión.

accesibilidad los audífonos para personas con pérdida auditiva y reducir la exposición a ruidos nocivos. La evidencia sobre el tratamiento de la pérdida auditiva es ahora más fuerte que antes, y el uso de audífonos es particularmente efectivo en personas con factores de riesgo adicionales. También se recomienda evaluación y tratamiento accesibles para la pérdida de visión. Salud mental. Tratar la depresión de manera efectiva.

Tratar la depresión de manera efectiva. Prevención de lesiones cerebrales. Fomentar el uso de cascos en deportes de contacto y ciclismo, y reducir las colisiones de alto impacto y la práctica de cabecear en el fútbol.

Fomentar el uso de cascos en deportes de contacto y ciclismo, y reducir las colisiones de alto impacto y la práctica de cabecear en el fútbol. Actividad física. Fomentar el ejercicio, ya que las personas activas tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas.

Fomentar el ejercicio, ya que las personas activas tienen menos probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Estilo de vida saludable. Reducir el tabaquismo (considerado un factor de riesgo en la mediana edad, y el cese del tabaquismo reduce el riesgo), prevenir la hipertensión (mantener la presión sistólica en 130 mm Hg o menos desde los 40 años), detectar y tratar el colesterol LDL alto, mantener un peso saludable y tratar la obesidad lo antes posible (lo que también ayuda a prevenir la diabetes), y reducir el consumo excesivo de alcohol.

Reducir el tabaquismo (considerado un factor de riesgo en la mediana edad, y el cese del tabaquismo reduce el riesgo), prevenir la hipertensión (mantener la presión sistólica en 130 mm Hg o menos desde los 40 años), detectar y tratar el colesterol LDL alto, mantener un peso saludable y tratar la obesidad lo antes posible (lo que también ayuda a prevenir la diabetes), y reducir el consumo excesivo de alcohol. Entorno y aislamiento social. Priorizar entornos comunitarios amigables para la edad y reducir el aislamiento social facilitando la participación en actividades.

Priorizar entornos comunitarios amigables para la edad y reducir el aislamiento social facilitando la participación en actividades. Contaminación del aire. Reducir la exposición a la contaminación del aire, ya que está relacionada con la mejora de la cognición y la reducción del riesgo de trastornos neurocognitivos.

“Estos cambios pueden ser accesibles y modificar el riesgo incluso en personas con un mayor riesgo de trastornos neurocognitivos. Existe un mayor potencial de reducción de riesgos en países de ingresos bajos y medianos, así como en grupos minoritarios y de nivel socioeconómico bajo, donde la carga de riesgos modificables suele ser mayor”, sostuvo la doctora Deschle.

Intervención y cuidado tras el diagnóstico

La profesional resaltó, en base al informe, que el diagnóstico oportuno de la Enfermedad de Alzheimer es una prioridad para permitir la gestión y planificación del futuro. Pese a ello, la evaluación masiva no está justificada y las herramientas de evaluación deben ser culturalmente apropiadas, especialmente para poblaciones diversas.

Tratamientos farmacológicos sintomáticos: los inhibidores de la colinesterasa y la memantina son fármacos accesibles y asequibles (en países de altos ingresos) que apuntan a enlentecer la progresión de los trastornos neurocognitivos, con evidencia de efecto a largo plazo.

los inhibidores de la colinesterasa y la memantina son fármacos accesibles y asequibles (en países de altos ingresos) que apuntan a enlentecer la progresión de los trastornos neurocognitivos, con evidencia de efecto a largo plazo. Nuevas terapias modificadoras de la enfermedad: se lograron avances emocionantes con anticuerpos dirigidos a la beta-amiloide (como lecanemab y donanemab), que mostraron una modesta eficacia en la reducción del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer temprana. No obstante, estos tratamientos son caros, requieren una monitorización intensiva y presentan efectos secundarios notables, lo que plantea desafíos para los sistemas de salud y limita su generalizabilidad a la población general.

se lograron avances emocionantes con anticuerpos dirigidos a la beta-amiloide (como lecanemab y donanemab), que mostraron una modesta eficacia en la reducción del deterioro cognitivo en la enfermedad de Alzheimer temprana. No obstante, estos tratamientos son caros, requieren una monitorización intensiva y presentan efectos secundarios notables, lo que plantea desafíos para los sistemas de salud y limita su generalizabilidad a la población general. Intervenciones no farmacológicas y psicosociales: las intervenciones interdisciplinarias, adaptadas a las personas y a las familias, ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y toda su familia. Incluyen la gestión de síntomas neuropsiquiátricos y el fomento de actividades que mantienen el disfrute y el propósito. Estas intervenciones reducen la depresión, la carga y el estrés de los cuidadores y familiares.

las intervenciones interdisciplinarias, adaptadas a las personas y a las familias, ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y toda su familia. Incluyen la gestión de síntomas neuropsiquiátricos y el fomento de actividades que mantienen el disfrute y el propósito. Estas intervenciones reducen la depresión, la carga y el estrés de los cuidadores y familiares. Biomarcadores: hubo un progreso significativo en los biomarcadores, especialmente los fluidos. Estos son útiles para confirmar o excluir la patología de la enfermedad de Alzheimer en casos seleccionados, de presentación o cursos atípicos, pero no deben usarse como única base para el diagnóstico, mucho menos en individuos asintomáticos. La investigación en poblaciones diversas es crucial, ya que la mayoría de los estudios actuales provienen de poblaciones caucásicas.

Al respecto, la doctora Viviana Cantarutti explicó: "Si bien aún no existe una cura definitiva, los avances en la investigación han permitido desarrollar tratamientos y estrategias que mejoran los síntomas en las etapas iniciales y ayudan a preservar la calidad de vida del paciente por más tiempo".

"Además, las primeras alteraciones cerebrales pueden aparecer muchos años antes de los síntomas, lo que abre una gran oportunidad para la detección temprana y la adopción de hábitos saludables que contribuyan a cuidar la salud cerebral. Con controles médicos regulares, estimulación cognitiva y el acompañamiento de la familia y la comunidad, es posible transitar la enfermedad con mayor bienestar y dignidad”, indicó la profesional.

Alzheimer enfermedad hombre La enfermedad sigue aumentando y los especialistas destacan la importancia de identificar enfoques de prevención efectivos. Foto gentileza abc.es

La especialista afirmó que resulta importante prestar atención a los principales factores de riesgo asociados a la enfermedad.

Edad avanzada.

Sexo femenino.

Antecedentes familiares de Alzheimer.

Episodios previos de depresión o traumatismos craneales.

Factores de riesgo vascular como hipertensión, diabetes o colesterol elevado.

“Si bien existe una predisposición genética que no puede modificarse, distintos estudios sostienen que hasta un 40% de los casos de demencia podrían prevenirse atendiendo a factores de riesgo que sí son modificables. Lo fundamental está en trabajar hábitos y condiciones vinculadas al estilo de vida y la salud general, como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física, controlar la presión arterial y el colesterol, evitar el tabaquismo, tratar la pérdida auditiva y fomentar la estimulación cognitiva y social”, destacó la especialista.

Y agregó: “Si bien el Alzheimer representa un gran desafío, existen muchas acciones que ayudan a transitar la enfermedad con mayor calidad de vida. La investigación científica avanza día a día en busca de nuevas respuestas, y la adopción de hábitos saludables puede contribuir a reducir el riesgo. Además, el acompañamiento cercano, la empatía y la construcción de redes de apoyo permiten que las personas con esta patología y sus familias no enfrenten este camino en soledad, sino rodeados de contención y cuidado”.