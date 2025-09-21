Impsa es el rey nacional del hockey sobre patines femenino

El emblema de este equipo se llama Yamila Nahim, capitana del barco y referente total. La inoxidable jugadora marcó un triplete inolvidable, mientras que Escudero completó el tanteador. Nombres como Rioja, Rivero, Defeliche, Díaz, Devita, Padilla y Zeballo completan una nómina que quedará para el recuerdo.

Luego de ser subcampeonas en la temporada pasada del mismo torneo y tras quedar segundas en la Superliga Nacional, a Impsa finalmente le llegó su hora. Mientras hay palos en la rueda en el lado institucional, el club sigue demostrando que el deporte salva. Salud, campeonas.

Sin alegría mendocina en el masculino de hockey sobre patines

Andes Talleres y Casa de Italia eran los representantes locales en la rama masculina. El Súper 8 se celebró en San Juan pero no pudo terminar con gloria para los nuestros. Richet y Zapata, de la vecina provincia, se coronó como el mejor de todos al vencer en la definición a Concepción por un contundente 5 a 1.