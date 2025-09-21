Inicio Ovación Hockey sobre patines IMPSA
Campeón argentino

Impsa es el rey nacional del hockey sobre patines femenino

En una final mendocina, Impsa le ganó a Leonardo Murialdo 4 a 1 y se alzó con el Campeonato argentino. Un título tan buscado como merecido.

Por UNO
Y un día, el maleficio se rompió. Tanto lo buscó, tanto lo intentó, que al final llegó. Tarda en llegar, pero hay recompensa. Impsa es el mejor equipo del hockey sobre patines femenino, algo que viene insinuando hace años gracias a un enorme trabajo que se coronó con estrella.

Después de un camino impecable con todos triunfos, las metaleras llegaron a la instancia final en el mano a mano contra Leonardo Murialdo, dueño de casa y viejo conocido. Con un nivel de alto vuelo, el elenco de Gustavo Giunta se quedó con el triunfo con un letal 4 a 1.

El emblema de este equipo se llama Yamila Nahim, capitana del barco y referente total. La inoxidable jugadora marcó un triplete inolvidable, mientras que Escudero completó el tanteador. Nombres como Rioja, Rivero, Defeliche, Díaz, Devita, Padilla y Zeballo completan una nómina que quedará para el recuerdo.

Luego de ser subcampeonas en la temporada pasada del mismo torneo y tras quedar segundas en la Superliga Nacional, a Impsa finalmente le llegó su hora. Mientras hay palos en la rueda en el lado institucional, el club sigue demostrando que el deporte salva. Salud, campeonas.

Sin alegría mendocina en el masculino de hockey sobre patines

Andes Talleres y Casa de Italia eran los representantes locales en la rama masculina. El Súper 8 se celebró en San Juan pero no pudo terminar con gloria para los nuestros. Richet y Zapata, de la vecina provincia, se coronó como el mejor de todos al vencer en la definición a Concepción por un contundente 5 a 1.

