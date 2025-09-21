La selección argentina de vóley no pudo pasar de los octavos de final y se despidió del Mundial de vóley de Filipinas.

La selección argentina de vóley no pudo con el poder ofensivo de Italia, el campeón defensor del título, y tras una prometedora primera fase, perdió en sets corridos en el partido que abrió los octavos de final del Mundial 2025 de la FIVB que se disputa en Filipinas.

Argentina, que fue capitaneada por el central alvearense Agustín Loser, perdió 3-0 con parciales 25-23, 25-20 y 25-22 y quedó fuera de la lucha por el título en el Mundial de vóley de Filipinas. Por su parte, Italia, ahora enfrentará en cuartos de final al ganador del choque entre Finlandia y Bélgica.

El mendocino Agustín Loser, capitán argentino, trata de superar un bloqueo mano a mano atacando por posición tres. El alvearense aportó 8 puntos frente a Italia.

Los máximos anotadores, con 15 tantos, fueron Luciano Vicentín (13 de ataque, 1 bloqueo y 1 saque) y el italiano Alessandro Michieletto (12 de ataque, 3 bloqueos). El mendocino Loser aportó 8 puntos (5 de ataque y 3 bloqueos.

La clave del triunfo de Italia sobre Argentina fue ataque, con una diferencia de 45-38 en puntos de ataque, y desde la línea de saque, con una diferencia de 6-2 en ases. La presión del fuerte servicio condicionó a los dirigidos por Marcelo Méndez, que cometieron 17 errores no forzados (16 de Italia) y la primera pelota no le llegó clara al armador Luciano De Cecco.

El atacante punta Alessandro Michieletto fue su máximo anotador pero estuvo apoyado por Yuri Romanó, con 14 (9 de ataque, 1 bloqueo y 4 aces) y Mattia Bottolo añadió otros 13 (12 de ataque y 1 ace).

Argentina igualó a Italia en número de bloqueos de remate, con ocho cada uno. Luciano Vicentín igualó los 15 puntos de Michieletto, pero fue el único jugador albiceleste en alcanzar los dos dígitos en el partido.

