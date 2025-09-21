La selección argentina de vóley no pudo con el poder ofensivo de Italia

Los máximos anotadores, con 15 tantos, fueron Luciano Vicentín (13 de ataque, 1 bloqueo y 1 saque) y el italiano Alessandro Michieletto (12 de ataque, 3 bloqueos). El mendocino Loser aportó 8 puntos (5 de ataque y 3 bloqueos.

La clave del triunfo de Italia sobre Argentina fue ataque, con una diferencia de 45-38 en puntos de ataque, y desde la línea de saque, con una diferencia de 6-2 en ases. La presión del fuerte servicio condicionó a los dirigidos por Marcelo Méndez, que cometieron 17 errores no forzados (16 de Italia) y la primera pelota no le llegó clara al armador Luciano De Cecco.

voleibol-mundial filipinas-argentina-italia-bloqueo (1)

El atacante punta Alessandro Michieletto fue su máximo anotador pero estuvo apoyado por Yuri Romanó, con 14 (9 de ataque, 1 bloqueo y 4 aces) y Mattia Bottolo añadió otros 13 (12 de ataque y 1 ace).

Argentina igualó a Italia en número de bloqueos de remate, con ocho cada uno. Luciano Vicentín igualó los 15 puntos de Michieletto, pero fue el único jugador albiceleste en alcanzar los dos dígitos en el partido.