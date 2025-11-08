Inicio Ovación Fútbol Club Godoy Cruz Antonio Tomba
Torneo Clausura

Las sorpresas de Godoy Cruz en la lista de convocados para visitar a Atlético Tucumán

Godoy Cruz jugará este domingo con Atlético Tucumán en el Jardín de la República. Las novedades son las presencias de Leonardo Jara y Tomás Pozzo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
El volante Tomás Pozzo tras varios meses fue citado para el choque ante Atlético Tucumán.

Godoy Cruz tiene muchas novedades para jugar el trascendental partido ante Atlético Tucumán este domingo a las 21.30 en el estadio Monumental José Fierro, por la fecha 15 del Torneo Clausura, en lo que será una verdadera final. El cotejo será dirigido por Sebastián Zunino.

Leonadro Jara Godoy Cruz
Leo Jara volvi&oacute; a ser citado en una convocatoria, Desde agosto que no juega en Godoy Cruz.

Con respecto a la lista de los jugadores que viajaron este sábado a Tucumán, se destacan los regresos de Leonardo Jara y Tomás Pozzo, que vuelven a ser tenidos en cuenta.

concentrados Godoy Cruz

El Tomba realizó este sábado la última práctica, por la tarde viajo vía aérea y quedó concentrado. Entre las principales novedades surgen las vueltas de Leonardo Jara y Tomás Pozzo después de superar diferentes dolencias musculares.

La última vez que el lateral derecho Leonardo Jara jugó fue el 25 de agosto pasado en la derrota 2-0, en el Gambarte, contra Vélez. En los últimos quince minutos salió reemplazado y en su lugar ingresó Lucas Arce.

Mientras que el volante Tomás Pozzo desde mayo que no integra una lista de convocados; es la primera vez que ha sido citado en este Clausura. La última vez que jugó fue frente a Atlético Grau el pasado 29 de mayo, por la Copa Sudamericana.

Maximiliano Porcel y Santiago Martínez (ingresó en los últimos minutos ante San Martín de San Juan) quedaron desafectados por decisión táctica.

El probable equipo de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán

Los once de Omar Asad serían los siguientes: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi y Pol Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

Dos ex Godoy Cruz en Atlético Tucumán

El defensor Gianluca Ferrari y el volante Renzo Tesuri, jugadores de Atlético Tucumán, tiene un pasado en Godoy Cruz, donde dejaron muy buenos recuerdos.

