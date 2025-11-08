Las sorpresas de Godoy Cruz en la lista de convocados para visitar a Atlético Tucumán

La última vez que el lateral derecho Leonardo Jara jugó fue el 25 de agosto pasado en la derrota 2-0, en el Gambarte, contra Vélez. En los últimos quince minutos salió reemplazado y en su lugar ingresó Lucas Arce.

Mientras que el volante Tomás Pozzo desde mayo que no integra una lista de convocados; es la primera vez que ha sido citado en este Clausura. La última vez que jugó fue frente a Atlético Grau el pasado 29 de mayo, por la Copa Sudamericana.

Maximiliano Porcel y Santiago Martínez (ingresó en los últimos minutos ante San Martín de San Juan) quedaron desafectados por decisión táctica.

El probable equipo de Godoy Cruz ante Atlético Tucumán

Los once de Omar Asad serían los siguientes: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen y Juan Segundo Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi y Pol Fernández; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

Dos ex Godoy Cruz en Atlético Tucumán

El defensor Gianluca Ferrari y el volante Renzo Tesuri, jugadores de Atlético Tucumán, tiene un pasado en Godoy Cruz, donde dejaron muy buenos recuerdos.