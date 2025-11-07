La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a Atlético Tucumán en un partido clave

tabla anual

En el Bodeguero habrá cambios con respecto al equipo que viene de empatar sin goles ante San Martín de San Juan Juan, en estadio Feliciano Gambarte.

Aunque el equipo no está confirmado es un hecho el regreso del Indio Nicolás Fernández quien volverá a jugar de titular tras cumplir una sanción por cinco amarillas. Además Lucas Arce y Pol Fernández serían titulares y saldrían Agustín Valverde, Maximiliano González y Daniel Barrea.

La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a San Martín de San Juan

El probable equipo titular sería con Franco Petroli; Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen o Juan Escobar y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.

El plantel realizará este sábado la última práctica en el predio y luego viajará vía aérea a Tucumán a la espera del partido ante el Decano, el segundo bajo la conducción de Omar Asad. Luego el Tomba cerrará contra Riestra en el Gambarte

Godoy Cruz lleva siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas y cinco empates. Su última victoria fue el 1 de septiembre ante Platense, por la 7ma fecha.