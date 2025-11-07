La probable formación de Godoy Cruz para enfrentar a Atlético Tucumán en un partido clave

El entrenador de Godoy Cruz Omar Asad diagrama el once inicial que jugará una verdadera final este domingo desde las 21.30, ante Atlético Tucumán, como visitante.
Godoy Cruz se prepara para afrontar este domingo una verdadera final como visitante ante Atlético Tucumán. El DT tombino, Omar Asad, haría cambios
El entrenador de Godoy Cruz Omar Asad diagrama el once inicial que jugará una verdadera final este domingo desde las 21.30, ante Atlético Tucumán, como visitante.
A solo dos fechas del final de la fase regular el Tomba se juega la permanencia en un partido correspondiente a la fecha 15 de la Zona B del Torneo Clausura.
El Tomba debe ganar para alejarse de la "zona roja" del descenso ya que tiene 27 unidades y le lleva un punto a San Martín de San Juan y otro a Aldosivi, quienes hoy estarían descendiendo por la tabla anual y los promedios (también están últimos).
En el Bodeguero habrá cambios con respecto al equipo que viene de empatar sin goles ante San Martín de San Juan Juan, en estadio Feliciano Gambarte.
Aunque el equipo no está confirmado es un hecho el regreso del Indio Nicolás Fernández quien volverá a jugar de titular tras cumplir una sanción por cinco amarillas. Además Lucas Arce y Pol Fernández serían titulares y saldrían Agustín Valverde, Maximiliano González y Daniel Barrea.
El probable equipo titular sería con Franco Petroli; Arce, Mateo Mendoza, Federico Rasmussen o Juan Escobar y Juan Segundo Morán; Pol Fernández, Vicente Poggi y Nicolás Fernández, Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino.
El plantel realizará este sábado la última práctica en el predio y luego viajará vía aérea a Tucumán a la espera del partido ante el Decano, el segundo bajo la conducción de Omar Asad. Luego el Tomba cerrará contra Riestra en el Gambarte
Godoy Cruz lleva siete partidos sin ganar en el certamen, con dos derrotas y cinco empates. Su última victoria fue el 1 de septiembre ante Platense, por la 7ma fecha.