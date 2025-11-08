Anticonceptivos: los secretos que tu cuerpo revela al suspenderlos

Las náuseas, los dolores de cabeza y la sensibilidad en los senos también son efectos secundarios usuales. El aumento de peso y los cambios en la libido son preocupaciones para muchas personas que toman anticonceptivos hormonales.

Qué pasa cuando las dejamos

No existe un método concreto para dejar de tomar las píldoras anticonceptivas tras su uso durante un período largo. Puedes dejar de tomarla a la mitad de un blíster o terminar de tomar el blíster entero y no comenzar otro nuevo. Si deseas tener una menstruación más regular, quizás sea preferible que termines tu blíster actual.

pastillas anticonceptivas Una vez que dejas de tomar la píldora, podrás tener cólicos menstruales incluso sin tener la menstruación durante un tiempo.

Los efectos secundarios comunes al dejar de tomar anticonceptivos pueden ser:

Menstruación irregular

irregular Acné hormonal

Cambios de humor

Menstruaciones abundantes y dolorosas

Es normal que tu menstruación se retrase cuando dejas de tomar anticonceptivos porque tu cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a los nuevos niveles hormonales.

Además, las píldoras anticonceptivas contienen la hormona estrógeno, que puede causar retención de líquidos y aumento de peso. Cuando dejas de tomar la píldora, puedes perder algo de peso porque ya no retienes tanta agua.