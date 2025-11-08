Anticonceptivos: los secretos que tu cuerpo revela al suspenderlos

Muchas mujeres tomas pastillas anticonceptivas por distintas razones, pero no todas saben los verdaderos efectos que causa en el cuerpo. Además, muchas de ellas deciden dejar de tomarlas, lo que puede causar un efecto rebote al momento de dejarlas. A continuación te contaremos los secretos que debes tener en cuento al abandonarlas.
Efectos de las pastillas anticonceptivas
Las personas que usan las formas más comunes de anticoncepción hormonal no ovulan. Estos métodos detienen los patrones de producción habituales de las hormonas reproductivas y evitan que los ovarios liberen óvulos. Hacen esto deteniendo o cambiando el "ciclo" hormonal habitual.
El sangrado menstrual es diferente cuando se usa la mayoría de los anticonceptivos hormonales. El período cambia desde la eliminación típica del revestimiento uterino hasta un sangrado similar a un período, llamado sangrado por extracción.
Las náuseas, los dolores de cabeza y la sensibilidad en los senos también son efectos secundarios usuales. El aumento de peso y los cambios en la libido son preocupaciones para muchas personas que toman anticonceptivos hormonales.
Qué pasa cuando las dejamos
No existe un método concreto para dejar de tomar las píldoras anticonceptivas tras su uso durante un período largo. Puedes dejar de tomarla a la mitad de un blíster o terminar de tomar el blíster entero y no comenzar otro nuevo. Si deseas tener una menstruación más regular, quizás sea preferible que termines tu blíster actual.
Los efectos secundarios comunes al dejar de tomar anticonceptivos pueden ser:
- Menstruación irregular
- Acné hormonal
- Cambios de humor
- Menstruaciones abundantes y dolorosas
Es normal que tu menstruación se retrase cuando dejas de tomar anticonceptivos porque tu cuerpo necesita un tiempo para adaptarse a los nuevos niveles hormonales.
Además, las píldoras anticonceptivas contienen la hormona estrógeno, que puede causar retención de líquidos y aumento de peso. Cuando dejas de tomar la píldora, puedes perder algo de peso porque ya no retienes tanta agua.