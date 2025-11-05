Personal de Bomberos halló en las últimas horas el cadáver de un hombre, flotando en el desagüe de Plottier, una localidad ubicada a unos 17 kilómetros al oeste de la ciudad de Neuquén, la capital provincial.
Encontraron un cadáver flotando y hay mucho misterio por la autopsia
Se está trabajando para conocer las causas de la muerte de un hombre de unos 40 años de edad, luego de que se hallara un cadáver en un desagüe en Neuquén
Se trata de un hombre de unos 40 años, quien aun no fue identificado por las autoridades. Además, se espera el resultado de la autopsia para confirmar la causa del deceso.
De todas maneras, los primeros indicios descartarían un hecho criminal y apuntan a que el sujeto se habría ahogado luego de haber caído al canal en estado de ebriedad.
El hallazgo del muerto se produjo en el barrio La Esperanza, sobre la calle Percy Clark, donde los vecinos alertaron a las autoridades tras haber visto el cadáver semi sumergido en ese curso de agua.
Del operativo de rescate también participaron buzos de la Policía de Neuquén, Criminalística y personal de Comisaría Séptima, además de profesionales del Cuerpo Médico Forense, quienes retiraron el cuerpo.