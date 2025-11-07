"Quiero vale cuatro": con Messi protagonista, el genial video de la Selección argentina y su nueva piel

Lionel Scaloni , director técnico de la Albiceleste, aparece leyendo un diario cuyo titular es: "¿Sigue el sueño argentino?". Con su característica templanza, y una pícara sonrisa, responde: "¿Qué te parece?".

De repente, desde una habitación aparece Cuti Romero y advierte a la Araña: "¡Dale que se picó!". Justo en ese momento Leandro Paredes canta truco. Mientras tanto, Giovani Lo Celso observa la partida tomando mate.

Rodrigo De Paul no solo acepta el canto del jugador de Boca, sino que va por más: "Quiero retruco", soltó. Mientras tanto, se intercalan imágenes de otros futbolistas como: Nicolás González, Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. También figuran Ángel Di María y el productor musical Bizarrap.

Serán los días más felices...



Dibu Martínez, con la nueva camiseta de arquero de la Selección argentina, suelta un: "Vamos al pie", mientras realiza una elongación. En ese momento resalta la figura de Chiqui Tapia, quien va por todo: "¡Quiero vale cuatro".

Tras unos segundos de tensión, Lionel Messi responde: "Quiero". Esto, sin dudas, es una clara referencia a la posibilidad que el combinado nacional tiene de sumar la cuarta estrella de su historia en el Mundial 2026.

La Selección argentina presentó el video en el Teatro Colón

Adidas presentó la nueva camiseta titular de la Selección argentina, con la que los campeones del mundo defenderán su título logrado en la edición de Qatar 2022. El lanzamiento se celebró anoche en el Teatro Colón, con un show audiovisual y musical que incluyó un video mapping sobre la fachada del edificio, repasando los tres títulos mundiales de la Selección. La nueva camiseta combina tres tonos de celeste inspirados en las de 1978, 1986 y 2002.