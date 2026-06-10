Preocupación por el aumento de apuestas online deportivas en jóvenes y adolescentes por el Mundial

Embed - Preocupa el AUMENTO de APUESTAS deportivas ONLINE entre adolescentes por el Mundial

En esa oportunidad fueron encuestados 11.400 estudiantes de 231 escuelas de 16 provincias, entre ellas Mendoza.

La edad de inicio de los adolescentes que apuestan dinero online

El informe, concluyó que la edad de inicio en las apuestas online es entre los 13 y 14 años y se profundiza a los 17 años. En el 89% de los casos se iniciaron por curiosidad, el 53% para “ganar dinero rápido” y el 44% por el propio incentivo publicitario de las plataformas de juegos.

El 12% de los chicos consultados quedó endeudado y el 79% reconoció que existe adicción a partir de estos juegos en línea.

"Hay chicos que están endeudados en más de un millón de pesos”, contaron en uno de los colegios. La frase pertenece a Lucas, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la escuela José Vicente Zapata, quien conversó con El Siete y Diario UNO con la autorización de Claudio Peña, director de la institución.

Chicos con problemas de ludopatía

A Lucas ya lo habíamos entrevistado en otra oportunidad. En 2025, junto a otros estudiantes, participaron de un informe sobre ludopatía para El Siete, en el marco de la jornada de capacitación docente organizadas por Grupo América Interior, el Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, el Instituto de Juegos y Casinos y otras instituciones, sobre apuestas ilegales online en adolescentes y menores de edad.

“Hemos visto que han subido las apuestas deportivas. Dentro de la industria lo que más se paga son las apuestas. Y la mayoría de los equipos del mundo están sponsoreados por plataformas o páginas de apuestas”, analizó Lucas.

Relató que dentro de su escuela han detectado chicos con problemas de ludopatía, e incluso, les llegan datos de estudiantes de otras escuelas en la misma situación.

“Hay chicos que han apostado plata que no es suya y la han perdido y están en un gran problema con sus familias”, relató.

-¿Cuánta plata apuestan, o cuánto han perdido?, le consultamos a Lucas. “Cualquier monto, desde $1.000 hasta un $1 millón o más”, contestó.

lucas apuestas ilegales Lucas, vicepresidente del Centro de Estudiantes de la escuela José Vicente Zapata, contó casos preocupantes de apuestas ilegales.

Sin denuncias en la DGE por apuestas deportivas ilegales

Como Lucas, otros estudiantes, que prefieren el anonimato, relatan situaciones de apuestas deportivas ilegales durante las horas de clases o casos de compañeros que llegan dormidos por haberse pasado una noche frente a la compu o con el celular jugando. O de chicos que han perdido cifras millonarias, sin que sus familias estén al tanto.

Sin embargo, a pesar de que estas situaciones existen y subyacen en el ámbito escolar, son los propios adolescentes o quizá algunos docentes los que, a veces, advierten a las familias de estos consumos problemáticos.

La directora de Acompañamiento Escolar, Carina Gannam, explicó que es "lógico que en este clima mundialista y de estos torneos deportivos se focalice más sobre este tipo de apuestas online”.

Sostuvo que el juego en sí mismo no constituye una problemática de consumo, porque en algunos casos, es probable que lo hagan en compañía de un adulto, De todos modos, remarcó que conviene a los padres estar alertas ante determinadas conductas.

Por ahora, no han recibido en el nivel secundario de la provincia casos de chicos con problemas de ludopatía.

“No hemos recibido hasta el momento del nivel secundario, en este caso, este tipo de denuncias, lo cual no significa que no existan. Es cierto que viene acompañado de las tecnologías y usos de pantallas todo el tiempo y de manera sistemática, porque además el algoritmo siempre está preparado para incidir en la mente adolescente con una cuestión satisfactoria y de manera inmediata la recepción de placer en eso”.

Ante la advertencia sobre la existencia de un adolescente con un problema de apuestas online ilegales u otro consumo problemático, se puede llamar al 148 o pedir ayuda en el Servicio de Orientación Escolar, que son equipos interdisciplinarios que funcionan en cada colegio de la provincia.