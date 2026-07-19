El rapero canadiense Drake confirmó que apostó 1,5 millones de dólares a favor de la Selección argentina en la final de la Copa del Mundo del Mundial 2026 y compartió el comprobante de la jugada con sus millones de seguidores.
Un famoso rapero apostó USD 1,5 millones por Argentina
El rapero canadiense Drake confirmó que apostó 1,5 millones de dólares a favor de la Selección Argentina y compartió el comprobante
La imagen rápidamente se volvió viral y reavivó una vieja discusión entre los fanáticos del deporte: ¿el apoyo del artista es un buen presagio o activa la famosa "maldición de Drake"?
A través de sus redes sociales, Drake mostró el ticket de una apuesta por USD 1.500.000 al triunfo de la Albiceleste ante España en la final del Mundial 2026.
Junto al comprobante Drake escribió una frase que llamó la atención: "¿Cómo dice el dicho? Más suerte la próxima vez… no hace falta decir más", dejando en claro su confianza en que el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo esta vez no pudo ser.
Desde hace años, en el mundo del deporte circula una curiosa superstición conocida como la "maldición de Drake". La teoría sostiene que muchos equipos, deportistas o clubes que reciben públicamente el apoyo del cantante terminan perdiendo sus competencias.
Por ese motivo, cada vez que Drake publica una apuesta o una foto respaldando a un equipo, las redes sociales se llenan de memes y comentarios de preocupación.
Sin embargo, la Selección argentina ya logró romper esa supuesta maldición.
Antes de la final del Mundial de Qatar 2022, Drake también había apostado un millón de dólares por la Albiceleste. Lejos de traer mala suerte, Argentina derrotó a Francia por penales y conquistó su tercera estrella.
La relación de Drake con el país va más allá del fútbol. En 2023 visitó Buenos Aires para presentarse en el festival Lollapalooza Argentina, donde sorprendió al público al cantar junto a los asistentes el ya emblemático "Muchachos", el himno popular que acompañó a la Scaloneta durante el Mundial de Qatar.
En pocas palabras
- Drake apostó: El rapero canadiense invirtió 1,5 millones de dólares en la Selección Argentina para la final del Mundial 2026.
- Superstición popular: Se reavivó el debate sobre la "maldición de Drake", que asocia al artista con derrotas deportivas.
- Récord previo: La Selección Argentina ya rompió la supuesta maldición al ganar el Mundial de Qatar 2022 tras una apuesta similar de Drake.