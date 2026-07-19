Un famoso rapero apostó USD 1,5 millones por Argentina

Junto al comprobante Drake escribió una frase que llamó la atención: "¿Cómo dice el dicho? Más suerte la próxima vez… no hace falta decir más", dejando en claro su confianza en que el equipo de Lionel Scaloni. Sin embargo esta vez no pudo ser.

Desde hace años, en el mundo del deporte circula una curiosa superstición conocida como la "maldición de Drake". La teoría sostiene que muchos equipos, deportistas o clubes que reciben públicamente el apoyo del cantante terminan perdiendo sus competencias.

Por ese motivo, cada vez que Drake publica una apuesta o una foto respaldando a un equipo, las redes sociales se llenan de memes y comentarios de preocupación.

Sin embargo, la Selección argentina ya logró romper esa supuesta maldición.

Antes de la final del Mundial de Qatar 2022, Drake también había apostado un millón de dólares por la Albiceleste. Lejos de traer mala suerte, Argentina derrotó a Francia por penales y conquistó su tercera estrella.

La relación de Drake con el país va más allá del fútbol. En 2023 visitó Buenos Aires para presentarse en el festival Lollapalooza Argentina, donde sorprendió al público al cantar junto a los asistentes el ya emblemático "Muchachos", el himno popular que acompañó a la Scaloneta durante el Mundial de Qatar.