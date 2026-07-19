España venció 1 a 0 a Argentina con gol de Ferrán Torres y se consagró como campeón del Mundial 2026. Más allá de alzar el trofeo, el combinado dirigido por Luis de la Fuente se llevó también otros premios que entrega la FIFA por el desempeño individual a lo largo del certamen. Conocé con qué galardones se quedaron los jugadores españoles.
Ni Messi ni Yamal: FIFA sorprendió y premió a otros jugadores por su desempeño en el Mundial 2026
España se quedó con varios premios individuales que entrega la FIFA, aunque Yamal no figura. Messi, por su parte, perdió la Bota de Oro en manos de Mbappé
No solo se llevó la Copa del Mundo: España también arrasó con los premios individuales que entrega la FIFA
Además de coronar a España como campeón del Mundial 2026, la FIFA reconoció a los futbolistas y selecciones que tuvieron un rendimiento sobresaliente a lo largo del torneo.
El gran protagonista de la ceremonia fue Rodri, quien recibió el Balón de Oro del Mundial 2026. El mediocampista español fue una pieza clave en el funcionamiento del equipo campeón gracias a su liderazgo, equilibrio en la mitad de la cancha y capacidad para marcar el ritmo de cada partido. Su actuación durante toda la competencia lo convirtió en el futbolista más destacado del certamen.
España también celebró otro reconocimiento con Pau Cubarsí, ganador del premio al Mejor Futbolista Joven del Mundial 2026. El defensor impresionó por su madurez, seguridad y regularidad a pesar de su corta edad, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol internacional.
El dominio español en los premios continuó con Unai Simón, quien fue elegido como el Mejor Arquero del Mundial 2026. Sus intervenciones decisivas y la solidez que mostró bajo los tres palos fueron fundamentales para que la selección ibérica levantara el trofeo más importante del fútbol. El arquero del Athletic de Bilbao solo recibió un gol en los ocho partidos (De Ketelaere para Bélgica en el 2 a 1 de cuartos de final).
Francia y Países Bajos, las otras dos selecciones premiadas
Por su parte, el delantero francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro, distinción que reconoce al máximo goleador del torneo. Una vez más, el atacante confirmó su enorme capacidad ofensiva y terminó el Mundial 2026 como el futbolista con mayor cantidad de goles (8).
Finalmente, el Premio Fair Play fue para Países Bajos, selección que se destacó por su comportamiento deportivo, el respeto hacia los rivales y el cumplimiento de los valores promovidos por la FIFA durante toda la competencia.