Ni Messi ni Yamal: FIFA sorprendió y premió a otros jugadores por su desempeño en el Mundial 2026

España también celebró otro reconocimiento con Pau Cubarsí, ganador del premio al Mejor Futbolista Joven del Mundial 2026. El defensor impresionó por su madurez, seguridad y regularidad a pesar de su corta edad, consolidándose como una de las grandes promesas del fútbol internacional.

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El dominio español en los premios continuó con Unai Simón, quien fue elegido como el Mejor Arquero del Mundial 2026. Sus intervenciones decisivas y la solidez que mostró bajo los tres palos fueron fundamentales para que la selección ibérica levantara el trofeo más importante del fútbol. El arquero del Athletic de Bilbao solo recibió un gol en los ocho partidos (De Ketelaere para Bélgica en el 2 a 1 de cuartos de final).

Francia y Países Bajos, las otras dos selecciones premiadas

Por su parte, el delantero francés Kylian Mbappé se quedó con la Bota de Oro, distinción que reconoce al máximo goleador del torneo. Una vez más, el atacante confirmó su enorme capacidad ofensiva y terminó el Mundial 2026 como el futbolista con mayor cantidad de goles (8).

Finalmente, el Premio Fair Play fue para Países Bajos, selección que se destacó por su comportamiento deportivo, el respeto hacia los rivales y el cumplimiento de los valores promovidos por la FIFA durante toda la competencia.