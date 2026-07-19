La polémica foto que subió la China Suárez de Mauro Icardi antes de la final del Mundial 2026

En la previa de la final del Mundial 2026, Mauro Icardi presente en el cumpleaños de Rufina Cabré.

Mientras tanto, el jugador denunció a Wanda Nara por viajar con sus hijas a París mientras siguen dudas y especulaciones sobre el club en el que desembarcará.

El video de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami

Tras el anuncio del Galatasaray, llamó la atención el silencio del jugador en sus redes sociales. Si bien ni la China Suárez ni Mauro hicieron declaraciones sobre lo sucedido, la pareja fue grabada caminando por un shopping de Miami.

La China Suárez y Mauro Icardi de compras tras el anuncio del Galatasaray.

En el video se lo ve a Icardi llevando las compras de la China Suárez. "Mauro sin club y llevándole las bolsas a la China", escribieron en la cuenta de instagram de LAM.

Días antes en Secretos Verdaderos, Luis Ventura aseguró que Icardi viajó a Miami por vacaciones y para tener una reunión con directivos de un club de Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más dinero que los clubes europeos.

Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en la noche de Miami

Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.

Mauro Icardi y la China Suárez en la BRESH de Miami.

Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.