Mauro Icardi y la China Suárez terminaron sus vacaciones en Miami y según reveló el periodista Gustavo Méndez llegarán a Argentina este viernes.
La China Suárez y Mauro Icardi se vuelven de Miami: el impactante motivo
La razón por la que se terminaron las vacaciones de la China Suárez y Mauro Icardi en Miami. Los detalles
En medio de dudas sobre el futuro futbolístico de Mauro Icardi tras ser despedido por el Galatasaray, la pareja regresará para celebrar el cumpleaños de Rufina Cabré, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré el 18 de julio.
Según explicó Méndez, la fecha de su regreso estaba planeda en tanto que Icardi sigue evaluando ofertas de diferentes clubes, siendo Brasil una de sus opciones favoritas.
Días antes en Secretos Verdaderos, Luis Ventura aseguró que Icardi viajó a Miami por vacaciones y para tener una reunión con directivos de un club de Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más dinero que los clubes europeos.
Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en la noche de Miami
Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.
Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.
Si bien en un primer momento la cuenta de Instagram de la BRESH publicó fotos de la China Suárez posando sola generando especulaciones sobre la ausencia de Icardi. Ahora, se viralizaron videos donde se puede ver la figura del futbolista Icardi, comprobando que sí estuvo presente acompañando a la actriz.
La pareja mantuvo un muy bajo perfil en las redes durante su estadía en Miami. A pesar de esto, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en H&M, uno de los locales favoritos del jugador según reveló Wanda Nara año atrás.