La China Suárez y Mauro Icardi se vuelven de Miami: el impactante motivo

Días antes en Secretos Verdaderos, Luis Ventura aseguró que Icardi viajó a Miami por vacaciones y para tener una reunión con directivos de un club de Sao Paulo donde le ofrecerían mucho más dinero que los clubes europeos.

Mauro Icardi y la China Suárez de fiesta en la noche de Miami

Durante la noche del sábado, fue la misma China Suárez quien publicó un video celebrando los goles de Argentina mientras veía el partido con Mauro Icardi y amigos en un departamento de Miami.

Al finalizar, la China Suárez y Mauro Icardi decidieron celebrar el triunfo de la Selección y salieron de fiesta a la BRESH donde también estuvieorn figuras como Lola Índigo.

Mauro Icardi y la China Suárez en la BRESH de Miami.

Si bien en un primer momento la cuenta de Instagram de la BRESH publicó fotos de la China Suárez posando sola generando especulaciones sobre la ausencia de Icardi. Ahora, se viralizaron videos donde se puede ver la figura del futbolista Icardi, comprobando que sí estuvo presente acompañando a la actriz.

La pareja mantuvo un muy bajo perfil en las redes durante su estadía en Miami. A pesar de esto, se viralizaron videos e imágenes de la China Suárez y Mauro Icardi de compras en H&M, uno de los locales favoritos del jugador según reveló Wanda Nara año atrás.