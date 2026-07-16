En medio del furor que están causando Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en todos los partidos del Mundial 2026, salieron a la luz todos los detalles de su futuro casamiento y la mega fiesta que están preparando para celebrar su amor.
Confirmaron qué día será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y los invitados
En LAM, dieron detalles exclusivos del casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul tras el Mundial 2026.
El panelista Pepe Ochoa, confirmó en LAM que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul ya pusieron fecha para su gran día: el 18 de diciembre del 2026.
Siguiendo los pasos de figuras como Jorge Lanata y Elba Marcovecchio,Stefi Roitman y Ricky Montaner, Oriana Sabatini y Paulo Sybala entre otros, Tini y De Paul eligieron el Dok Haras ubicado en Exaltación de la Cruz para la fiesta.
Además, meses atrás Pilar Smith dio a conocer la lista de famosos y estrellas internacionales que fueron invitados al casamiento: Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Nicki Nicole, y María Becerra.
El apasionado festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el partido de Argentina contra Inglaterra
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se robaron todas las miradas al terminar el partido de la Selección argentina ante Inglaterra en Altanta.
Tras el triunfo de la Scaloneta, los jugadores se reunieron con sus familiares y seres queridos que los esperaban en las tribunas y Rodrigo de Paul no dudó en mostrar su amor por Tini Stoessel.
La pareja confirmó que está más fuerte y enamorada que nunca con un apasionado beso, celebrando el esperado pase de la Selección a la final del Mundial 2026 que se jugará contra España el día domingo en New York.
Además, se viralizaron imágenes de Tini Stoessel alentando a la selección acompañada por los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs, con quien tuvo varios cruces y polémicas en los primeros meses de la relación con el futbolista del Inter Miami.