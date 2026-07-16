Confirmaron qué día será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y los invitados

Además, meses atrás Pilar Smith dio a conocer la lista de famosos y estrellas internacionales que fueron invitados al casamiento: Lionel Messi, Chris Martin (líder de Coldplay), Alejandro Sanz, Ricky Martin, Nicki Nicole, y María Becerra.

El apasionado festejo de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el partido de Argentina contra Inglaterra

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se robaron todas las miradas al terminar el partido de la Selección argentina ante Inglaterra en Altanta.

Tras el triunfo de la Scaloneta, los jugadores se reunieron con sus familiares y seres queridos que los esperaban en las tribunas y Rodrigo de Paul no dudó en mostrar su amor por Tini Stoessel.

La pareja confirmó que está más fuerte y enamorada que nunca con un apasionado beso, celebrando el esperado pase de la Selección a la final del Mundial 2026 que se jugará contra España el día domingo en New York.

El beso de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul en el partido de Argentina-Inglaterra.

Además, se viralizaron imágenes de Tini Stoessel alentando a la selección acompañada por los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs, con quien tuvo varios cruces y polémicas en los primeros meses de la relación con el futbolista del Inter Miami.