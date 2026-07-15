Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se robaron todas las miradas al terminar el partido de la Selección argentina ante Inglaterra en Altanta.
Tini Stoessel y Rodrigo de Paul a los besos tras el triunfo de la Selección argentina
Explosión en las redes sociales por el encuentro de Tini Stoessel y De Paul tras el partido ante Inglaterra.
Tras el triunfo de la Scaloneta, los jugadores se reunieron con sus familiares y seres queridos que los esperaban en las tribunas y Rodrigo de Paul no dudó en mostrar su amor por Tini Stoessel.
La pareja confirmó que está más fuerte y enamorada que nunca con un apasionado beso, celebrando el esperado pase de la Selección a la final del Mundial 2026 que se jugará contra España el día domingo en New York.
Además, se viralizaron imágenes de Tini Stoessel alentando a la selección acompañada por los hijos de Rodrigo de Paul y Camila Homs, con quien tuvo varios cruces en los primeros meses de la relación.
Cuándo y dónde será la boda de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul
Meses antes en LAM, Pilar Smith reveló detalles exclusivos asegurando que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se casarían este 2026 en el mes de diciembre y rodeados de estrellas internacionales.
"El casamiento va a ser en diciembre, ya lo están empezando a contar en su círculo intimo, de hecho ya invitaron de palabra. La boda sería entre el 20 y 28 de diciembre por el fútbol, por el receso", arrancó la angelita.
Además luego de varias versiones, Pilar confirmó que la gran celebración seria en Buenos Aires en uno de los lugares favoritos de las celebrities el Dock Haras de Exaltación de la Cruz, donde se casaron Stefi Roitman y Ricky Montaner, Jorge Lanata, entre otros.
Como no podía ser de otra manera también se filtraron algunos de los invitados a la boda entre ellos, Ricky Martin. "También estará Ricky Martin, con quien Tini está por hacer una colaboració...Van a hacer una versión de Vuelve", anticipó.