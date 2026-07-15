Qué hizo la China Suárez tras el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra

Días antes, la China Suárez y Mauro Icardi subieron un video celebrando la victoria de Argentina con Suiza y culminaron su noche de fiesta en la BRESH.

La China Suárez y Mauro Icardi de fiesta en Miami.

Los planes futuros de Mauro Icardi y la China Suárez

En medio de dudas y especulaciones sobre el futuro en la carrera de Mauro Icardi, el periodista Gustavo Méndez reveló los planes de la pareja tras su paso por Miami.

“Mauro Icardi y la China Suárez, después de Miami, regresarán a la Argentina”, reveló. "Después, Estambul“, agregó el periodista amigo de la China en su cuenta de X.

¿La China Suárez y Mauro Icardi se mudan a Brasil?

Tras el fin de su contrato con el Galatasaray de Turquía, Mauro Icardi estaría en tratativas para desembarcar en un club de Sao Paulo según reveló el periodista Gustavo Méndez cercano a la China Suárez.

"El representante de Mauro Icardi está en tratativas con un club de Brasil. El destino sería São Paulo, una opción que lo dejaría a apenas dos horas de sus hijas", reveló.

Si bien no especificó si la China Suárez lo acompañaría en este nuevo destino, el panelista aseguró que Mauro Icardi ganaría más que lo que ofrecen en Europa.

Además, en las últimas horas trascendió que durante sus días en Miami, Mauro Icardi se reuniría condirectivos del club de Brasil para cerrar los últimos detalles de su nuevo contrato.