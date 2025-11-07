Inicio Sociedad Pronóstico del tiempo
El tiempo

Pronóstico del tiempo: cuándo deja de llover y vuelve el calor a Mendoza

Este día de la semana se espera que lleguen temperaturas más elevadas a Mendoza. Sigue leyendo para conocer los detalles del pronóstico del tiempo

Luciana Biondo Torres
Según el pronóstico del tiempo se espera que la máxima llegue a los 33 °C.

Muchas semanas de bajas temperaturas y lluvias han llegado a la provincia de Mendoza. MeteoRed comparte su pronóstico semanal y se puede observar la llegada de precipitaciones con vientos a lo largo de la semana. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo.

Lluvias en Mendoza

Esta semana se espera que termine con muchas precipitaciones y bajas temperaturas. Este viernes se pronostica un 90% de probabilidades de lluvia con una máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C. Este sábado habrá un respiro de las lluvias que continuarán en los próximos días.

Según el pronóstico del tiempo se esperan varios días de tormentas.

El domingo vuelven las lluvias con un 70% de probabilidades, esto se mantiene hasta el miércoles, pero las probabilidades descienden a un 50% con máximas de hasta 26°C y mínimas de 13° C.

El jueves 13 de noviembre las lluvias llegarán a su fin y volverán las temperaturas más elevadas, características de la época primaveral. A lo largo de esa semana se esperarán máximas de hasta 33 °C.

Precauciones frente a la lluvia

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias

Tomá las medidas necesarias para cuidarte.

  • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitá actividades al aire libre.
  • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estate atento ante la posible caída de granizo.
  • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono

