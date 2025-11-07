Muchas semanas de bajas temperaturas y lluvias han llegado a la provincia de Mendoza. MeteoRed comparte su pronóstico semanal y se puede observar la llegada de precipitaciones con vientos a lo largo de la semana. A continuación te contaremos todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo.
Pronóstico del tiempo: cuándo deja de llover y vuelve el calor a Mendoza
Este día de la semana se espera que lleguen temperaturas más elevadas a Mendoza. Sigue leyendo para conocer los detalles del pronóstico del tiempo
Lluvias en Mendoza
Esta semana se espera que termine con muchas precipitaciones y bajas temperaturas. Este viernes se pronostica un 90% de probabilidades de lluvia con una máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C. Este sábado habrá un respiro de las lluvias que continuarán en los próximos días.
El domingo vuelven las lluvias con un 70% de probabilidades, esto se mantiene hasta el miércoles, pero las probabilidades descienden a un 50% con máximas de hasta 26°C y mínimas de 13° C.
El jueves 13 de noviembre las lluvias llegarán a su fin y volverán las temperaturas más elevadas, características de la época primaveral. A lo largo de esa semana se esperarán máximas de hasta 33 °C.
Precauciones frente a la lluvia
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de tormentas a las provincias
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono