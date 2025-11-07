Pronóstico del tiempo: cuándo deja de llover y vuelve el calor a Mendoza

Lluvias en Mendoza

Esta semana se espera que termine con muchas precipitaciones y bajas temperaturas. Este viernes se pronostica un 90% de probabilidades de lluvia con una máxima de 22 °C y una mínima de 11 °C. Este sábado habrá un respiro de las lluvias que continuarán en los próximos días.

pronostico mendoza Según el pronóstico del tiempo se esperan varios días de tormentas.

El domingo vuelven las lluvias con un 70% de probabilidades, esto se mantiene hasta el miércoles, pero las probabilidades descienden a un 50% con máximas de hasta 26°C y mínimas de 13° C.