Tomás Bottari, uno de los pilares de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Embed - Tomás Bottari, uno de los campeones de Independiente Rivadavia

Tres cortitas de Bottari tras ganar la Copa Argentina

El camino recorrido: "Hace un año y medio estaba jugando en la Primera B Metropolitana. Me tocó pasar por varios clubes, Nueva Chicago me terminó de formar y soy un agradecido de haber jugado en todos los clubes donde estuve. Soy un agradecido al fútbol y esta copa es un orgullo y una satisfacción".

La Copa Argentina: "Es un torneo en el que cada instancia es muy difícil y que te puede dar la gloria en pocos partidos".

Jugar la Copa Libertadores: "Es un sueño hecho realidad. Desde principio de año estábamos buscando clasificar a una copa internacional y para el club es muy importante poder jugarla el año que viene. Es un torneo hermoso y que muchos no hemos jugado nunca".