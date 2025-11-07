Tomás Bottari, uno de los pilares de Independiente Rivadavia campeón de la Copa Argentina

Tomás Bottari, volante de Independiente Rivadavia, está transitando su mejor momento en el fútbol y fue una de la figuras del equipo que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras superar a Argentinos Juniors por penales.
Tomás Bottari, mediocampista de Independiente Rivadavia, logró ganar la Copa Argentina en su primer año en Primera División después de una larga carrera en el ascenso.
Tomás Bottari, volante de Independiente Rivadavia, está transitando su mejor momento en el fútbol y fue una de la figuras del equipo que se consagró campeón de la Copa Argentina 2025 tras superar a Argentinos Juniors por penales.
El ex Nueva Chicago, entre otros equipos, habló sobre este título histórico y destacó la humildad del grupo: "Somos chicos con mucha hambre y dejamos todo para ganar esta final. Sabíamos lo que estaba en juego, pudimos ganar la Copa Argentina y se la dedicamos a toda nuestra hinchada", manifestó.
"Son momentos que hay que disfrutar, es algo muy lindo para el club y también para la carrera de cada uno de nosotros", reconoció.
El camino recorrido: "Hace un año y medio estaba jugando en la Primera B Metropolitana. Me tocó pasar por varios clubes, Nueva Chicago me terminó de formar y soy un agradecido de haber jugado en todos los clubes donde estuve. Soy un agradecido al fútbol y esta copa es un orgullo y una satisfacción".
La Copa Argentina: "Es un torneo en el que cada instancia es muy difícil y que te puede dar la gloria en pocos partidos".
Jugar la Copa Libertadores: "Es un sueño hecho realidad. Desde principio de año estábamos buscando clasificar a una copa internacional y para el club es muy importante poder jugarla el año que viene. Es un torneo hermoso y que muchos no hemos jugado nunca".