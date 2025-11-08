El insólito gol de un arquero argentino en el fútbol de Uruguay que se hizo viral

Este viernes por la noche, el guardameta argentino del equipo Cerro Largo de la primera división de Uruguay entró en la historia del fútbol al anotar un insólito gol de arco a arco.
Apenas iban cuatro minutos del complemento, cuando el ex arquero de Banfield -a préstamo en Cerro Largo- Gino Santilli, dejó su huella en el fútbol internacional, al realizar un saque desde su arco, y el fuerte zurdazo se metió en el arco del Liverpool y cerró la cuenta del partido con un 2 a 0 a favor.
A los 49 minutos y con el local Cerro Largo en ventaja con un tanto de Sebastián Assis a los 34', Gino Santilli repuso desde el vértice izquierdo de su propia área con un zurdazo muy violento, que ganó altura y se fue directamente hacia al arco rival, favorecido por el viento que soplaba en medio de una tormenta.
Ya descendiendo, la pelota picó en el borde del área grande, donde un defensor de Liverpool, pensó que su arquero la contendría con facilidad, pero el guardameta Sebastián Lentinelly fue sorprendido y vio como la pelota pasaba por encima suyo hasta terminar en el fondo de la red, en un azorado estadio Municipal Arquitecto Antonio Eleuterio Ubilla.
El lungo Gino Santilli (mide 1,91m), es un joven arquero argentino de 24 años, nacido en Villa Constitución, y cuyo pase pertenece a Banfield. El guardameta debutó en el fútbol local en 2021, en un partido marcado por la gran cantidad de bajas que tenía el Taladro debido a estar en cuarentena por una serie de contagios de coronavirus.
En la temporada 2023 pasó cedido a préstamo al Cerro Largo de Uruguay donde es habitual titular e incluso jugando una Copa Sudamericana.