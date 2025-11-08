El insólito gol de un arquero argentino en el fútbol de Uruguay que se hizo viral

Apenas iban cuatro minutos del complemento, cuando el ex arquero de Banfield -a préstamo en Cerro Largo- Gino Santilli, dejó su huella en el fútbol internacional, al realizar un saque desde su arco, y el fuerte zurdazo se metió en el arco del Liverpool y cerró la cuenta del partido con un 2 a 0 a favor.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987090216675393718&partner=&hide_thread=false NO VALE DOBLE PERO... ¡¡GOLAZO DE ARCO A ARCO!! Gino Santilli, arquero surgido en Banfield, se lució con un fierrazo largo y marcó el 2-0 de Cerro Largo ante Liverpool por el Clausura de Uruguay.pic.twitter.com/xqqgNbu1r7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Cómo fue el insólito gol del arquero argentino de Cerro Largo de Uruguay

A los 49 minutos y con el local Cerro Largo en ventaja con un tanto de Sebastián Assis a los 34', Gino Santilli repuso desde el vértice izquierdo de su propia área con un zurdazo muy violento, que ganó altura y se fue directamente hacia al arco rival, favorecido por el viento que soplaba en medio de una tormenta.