La planta que debes tener en tu habitación si quieres dormir plácidamente

Colocar esta lavanda en la sala de estar o en el dormitorio puede transformar el ambiente en un espacio más tranquilo y armonioso. Incluso se ha demostrado que oler esta planta antes de dormir mejora la calidad del sueño, lo que la convierte en una aliada para combatir el insomnio.

Por otro lado, la lavanda es un eficaz repelente natural de insectos. Su aroma actúa alejando a los mosquitos, polillas y otros insectos, lo que es ideal para dormir sin el ruido de los molestos mosquitos. Además, puedes colocar macetas de lavanda cerca de puertas y ventanas para aprovechar este beneficio.

lavanda La planta de lavanda tiene una fragancia floral, fresca y ligera, con matices herbáceos, amaderados y dulces. Imagen: Pexels.

Lavanda en el Feng Shui

Teniendo en cuenta el Feng Shui, la filosofía china que busca crear un entorno armonioso y equilibrado para mejorar el bienestar de las personas, la lavanda se relaciona con el elemento madera, que representa el crecimiento, la renovación y la vitalidad. Además, esta planta es la estrella cuando se trata de tranquilidad, claridad y descanso.