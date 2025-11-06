Dile adiós a las macetas tradicionales: cómo hacer un recipiente en casa para cultivar tus plantas

Coloca los palitos en el borde de la mesa, y sobre ellos una madera pesada. Con una botella plástica de dos litros es necesario que las ramas tengan aproximadamente 38 centímetros de largo. El siguiente paso es atar un hilo a la primera rama, pasar el hilo por debajo y por arriba de cada rama. Al terminar un lado ata el hilo, da vuelta la pieza y haz lo mismo en el lado opuesto. Es como si tejieras con ramas e hilo.

maceta con ramas El hilo o la piola sirve para unir las ramitas. Imagen: composición Diario Uno.

Toma el clavo con la pinza, calienta al fuego y agujerea la botella plástica en la parte inferior, para que la maceta tenga desagüe. También, tienes que hacer unos agujeritos laterales en la botella para luego atar el tejido de ramas al envase (futura maceta). Para continuar, envuelve la botella con las ramas y átalas. También, puedes pegar los palitos a la botella con algún pegamento.

Con pocos materiales y un procedimiento sencillo tendrás macetas renovadas para el jardín. Ahora que sabes el procedimiento, puedes probarlo en casa, ya sea para tener nuevos recipientes para tus plantas o para regalar a un amigo.