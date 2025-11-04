Cómo cuidar un árbol de Júpiter en maceta: convierte el jardín en un paraíso

arbol de jupiter flores El crespón puede tener flores fucsia, rosa, blancas o moradas. Imagen: Pexels.

Cómo cultivar y cuidar un árbol de Júpiter en maceta

Si vas a cultivar un crespón en maceta es importante elegir un recipiente de tamaño mediano con buen drenaje, además de que tenga al menos 50 cm de profundidad y 50 cm de ancho, especialmente si no quiere trasplantar en el futuro cercano. Para variedades más pequeñas, puede ser suficiente una maceta más chica. En el fondo de la maceta coloca piedras pequeñas o grava para mejorar el drenaje.

Es importante que el árbol reciba al menos seis horas de sol directo al día, si quieres que crezca sano y se llene de flores. Riega cuando la tierra se seque sin encharcar. Recién plantado, requiere riego cada dos a tres días, mientras que una vez establecido debes regar de una a dos veces por semana durante el verano. Disminuye la frecuencia en invierno.

arbol de jupiter Este árbol se puede cultivar en jardines pequeños. Imagen: Freepik.

Fertiliza una vez por mes durante la primavera y el verano con un fertilizante equilibrado. Los puntos clave para el cuidado de este árbol incluyen la poda para mantener la forma y promover la floración, a finales de invierno o principios de primavera. También, se recomienda quitar las flores marchitas en otoño para mantener la planta con buen aspecto.