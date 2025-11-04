Inicio Sociedad Árboles
Jardinería

Cómo cuidar un árbol de Júpiter en maceta: convierte el jardín en un paraíso

En este artículo, te enseñamos las claves para cultivar con éxito este árbol de gran valor ornamental

Paula García
Por Paula García [email protected]
Esta planta crece en forma de árbol o arbusto. Imagen: Freepik.

Esta planta crece en forma de árbol o arbusto. Imagen: Freepik.

El árbol de Júpiter, también conocido como espumilla, crespón o lila de las Indias, es una garantía para disfrutar de uno de los arbustos con flor con mayor valor ornamental. Florece abundantemente desde el verano hasta el otoño. A continuación, te enseñamos cómo cultivar esta especie en maceta.

Su valor ornamental radica especialmente en el color rosado de sus flores, aunque de igual forma pueden ser blancas, rosas o moradas. Su tronco desnudo en invierno también tiene un toque decorativo. Su corteza es ligeramente sonrosada, un color que incluso sin hojas, hará que disfrutemos muchísimo de su presencia en el jardín.

Se trata de una especie perteneciente a la familia Lythraceae, que generalmente crece con un multitallo, es decir, su tronco crece a partir de dos o más ramificaciones que parten casi desde el mismo suelo. Si quieres conocer los cuidados del árbol de Júpiter sigue leyendo.

arbol de jupiter flores
El cresp&oacute;n puede tener flores fucsia, rosa, blancas o moradas. Imagen: Pexels.

El crespón puede tener flores fucsia, rosa, blancas o moradas. Imagen: Pexels.

Cómo cultivar y cuidar un árbol de Júpiter en maceta

Si vas a cultivar un crespón en maceta es importante elegir un recipiente de tamaño mediano con buen drenaje, además de que tenga al menos 50 cm de profundidad y 50 cm de ancho, especialmente si no quiere trasplantar en el futuro cercano. Para variedades más pequeñas, puede ser suficiente una maceta más chica. En el fondo de la maceta coloca piedras pequeñas o grava para mejorar el drenaje.

Es importante que el árbol reciba al menos seis horas de sol directo al día, si quieres que crezca sano y se llene de flores. Riega cuando la tierra se seque sin encharcar. Recién plantado, requiere riego cada dos a tres días, mientras que una vez establecido debes regar de una a dos veces por semana durante el verano. Disminuye la frecuencia en invierno.

arbol de jupiter
Este &aacute;rbol se puede cultivar en jardines peque&ntilde;os. Imagen: Freepik.

Este árbol se puede cultivar en jardines pequeños. Imagen: Freepik.

Fertiliza una vez por mes durante la primavera y el verano con un fertilizante equilibrado. Los puntos clave para el cuidado de este árbol incluyen la poda para mantener la forma y promover la floración, a finales de invierno o principios de primavera. También, se recomienda quitar las flores marchitas en otoño para mantener la planta con buen aspecto.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar