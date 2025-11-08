Franco Colapinto despistó y quedó fuera de la Carrera Sprint del GP de Brasil que se corre en Interlagos

automovilsimo-gp de brasil-despieste-piastri.hulkemberg-franco colapinto Vista aérea de la curva 3 de Interlagos, donde se ven los tres autos accidentados, con Franco Colapinto en el medio.

Este triunfo fue clave para Norris, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren y escolta, el australiano Oscar Piastri, mientras que también estiró la distancia a 39 unidades con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1987162271693287503&partner=&hide_thread=false Esto fue lo que pasó con Franco Colapinto, en la misma curva se despistaron tanto Piastri como Hulkenberg también pic.twitter.com/uNzAZjfhy9 — 43 (@ColapintoFiles) November 8, 2025

La Carrera Sprint con buenas y malas para McLaren

Tras el triple despiste de la sexta vuelta, de inmediato los comisarios agitaron bandera roja y la prueba fue suspendida momentáneamente, para despejar la pista. Tanto Colapinto como Piastri no pudieron continuar la prueba en el reinicio.

Franco Colapinto había largado desde el puesto 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la Carrera Sprint. Desde la pole position arrancó el líder del Campeonato de Conductores de Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su escolta y coequiper fue el primero en accidentarse en el triple incidente.

Hubo preocupación por parte de los mecánicos del equipo Alpine, evaluando los daños del A525 con el número 43, pensando en ponerlo en condiciones de correr la Clasificación, a las 15 (hora argentina) de este sábado.