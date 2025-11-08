Franco Colapinto despistó y quedó fuera de la Carrera Sprint del GP de Brasil que se corre en Interlagos

Tras una buena largada desde el puesto 16°, y donde ya en el cuarto giro había superado a dos autos, el piloto argentino Franco Colapinto pronto participó de una serie de despistes en la curva 3 que lo dejó fuera de la Carrera Sprint de este sábado.
Franco Colapinto se accidentó en la 6ª vuelta de la Carrera Sprint del GP de Brasil en Interlagos. Lando Norris fue el ganador. A las 15 se corre la Qualy
Disputando la sexta vuelta de las 24 de la carrera corta del GP de Brasil, Colapinto marchaba en el 14° lugar, cuando en la curva 3 del circuito de Interlagos, y debido a la humedad del asfalto, primer pasó de largo el segundo del campeonato, Oscar Piastri, y sucesivamente lo hicieron Nico Hulkemberg y luego Franco, golpeando contra el muro y quedando fuera de competencia. En el último giro, el brasileño Gabriel Bortoleto también se fue de la pista y golpeó fuertemente su Kick Sauber
Finalmente la prueba fue ganada por Lando Norris (McLaren), con un tiempo de 53 minutos 29 segundos y 928 milésimas (53' 29'' 928/1000), escoltado por Kimi Antonelli (Mercedes) -+845 milésimas- y George Russell (+2'' 318/1000). PIerre Gassly, coequiper del argentino, llegó 8° y sumó un punto.
Este triunfo fue clave para Norris, ya que le sacó nueve puntos de ventaja a su compañero de equipo en McLaren y escolta, el australiano Oscar Piastri, mientras que también estiró la distancia a 39 unidades con el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que cruzó la bandera a cuadros en el cuarto lugar.
Tras el triple despiste de la sexta vuelta, de inmediato los comisarios agitaron bandera roja y la prueba fue suspendida momentáneamente, para despejar la pista. Tanto Colapinto como Piastri no pudieron continuar la prueba en el reinicio.
Franco Colapinto había largado desde el puesto 16°, luego de quedar eliminado por muy poco en la Q1 de la clasificación para la Carrera Sprint. Desde la pole position arrancó el líder del Campeonato de Conductores de Fórmula 1, el británico Lando Norris (McLaren), mientras que su escolta y coequiper fue el primero en accidentarse en el triple incidente.
Hubo preocupación por parte de los mecánicos del equipo Alpine, evaluando los daños del A525 con el número 43, pensando en ponerlo en condiciones de correr la Clasificación, a las 15 (hora argentina) de este sábado.