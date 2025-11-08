La frase de Sebastián Villa de la Copa Argentina que enloqueció a los hinchas de Independiente Rivadavia
Entre tanta euforia, Sebastián Villa metió una declaración que lo adentró aún más en el corazón de los leprosos
Por UNO
Cuando llegó, Sebastián Villa parecía intocable. Las luces de su jerarquía lo ponían en un lugar distante de todos, incluso sus compañeros. Con el tiempo, el colombiano se bajó del póster y empezó a entender que Independiente Rivadavia podía ser un lugar para ser feliz.
Con la foto de campeón, Sebastián Villa resurgió como el Ave Fénix que mordió el polvo. Figura, capitán y referente intocable, el colombiano se ganó el amor del pueblo azul, una hinchada fiel que no regala ovaciones. Y él también devuelve gentilezas en modo pared.
"Es uno de los títulos más importante de mi carrera", dice Sebastián Villa en medio de los festejos con la Copa Argentina en su brazo izquierdo, y eso que dio otras 9 vueltas olímpicas con Boca Juniors, club del que es hincha, y Deportes Tolima, su primer amor.
Que el delantero ponga esta corona a la altura de otras marca lo que significa Independiente Rivadavia en su carrera porque la Lepra le llegó en el momento más oscuro y difícil: "Fueron cinco años tragando mierda, solo apoyado por mis amigos, mis familiares y mi mujer pero por suerte la Jusiticia habló por mí".
Y ahora IndependienteRivadavia lo ama, porque demostró en cancha la fuerte inversión que hizo la CD, con Daniel Vila a la cabeza: "Por suerte pudimos darle a toda esta hermosa hinchada un título que será histórico. Fue una manera de devolverles tanto apoyo durante toda la temporada".
Los 10 títulos de Sebastián Villa
Liga de Colombia con Tolima.
Copa de Colombia con Tolima.
4 títulos locales con Boca Juniors.
2 Copa Argentina con Boca e Independiente Rivadavia.