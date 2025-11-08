La frase de Sebastián Villa de la Copa Argentina que enloqueció a los hinchas de Independiente Rivadavia

Con la foto de campeón, Sebastián Villa resurgió como el Ave Fénix que mordió el polvo. Figura, capitán y referente intocable, el colombiano se ganó el amor del pueblo azul, una hinchada fiel que no regala ovaciones. Y él también devuelve gentilezas en modo pared.

"Es uno de los títulos más importante de mi carrera", dice Sebastián Villa en medio de los festejos con la Copa Argentina en su brazo izquierdo, y eso que dio otras 9 vueltas olímpicas con Boca Juniors, club del que es hincha, y Deportes Tolima, su primer amor.