Atención, Selección argentina: la nueva fecha en la que FIFA planificaría la Finalissima con España

El único requisito pendiente es, nada más y nada menos, que la clasificación de la Selección de España al Mundial 2026 antes de que termine el año. Esto teniendo en cuenta que si llega a jugar el Repechaje, este se disputaría en marzo y anularía todo tipo de posibilidades de jugar la Finalisssima.

De forma paralela, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) trabaja en un segundo partido amistoso dentro de la ventana del tercer mes del año. La idea es aprovechar el viaje y cerrar otro encuentro en Doha o una nación cercana, cumpliendo así con los compromisos televisivos que exigen dos partidos por fecha FIFA.

España campeon eurocopa, mejor siglo 21.jpg España fue campeón de la Eurocopa 2024.

Cómo está la Selección de España en las Eliminatorias

Teniendo en cuenta que se amplió el cupo de participantes en el Mundial 2026 (ahora serán 48 en lugar de 32), UEFA tendrá 16 representantes en la edición que se disputará en Estadios Unidos, México y Canadá.

El sistema es el siguiente:

Se sortearon 12 grupos (de cuatro y cinco selecciones cada uno)

Se disputan partidos ida y vuelta, bajo el sistema de "todos contra todos"

El primero de cada zona clasifica de forma directa para el Mundial 2026

Los cuatro restantes se enfrentarán en Playoffs