Qué dijo Franco Colapinto tras quedar afuera en la Qualy Sprint 1 del GP de Brasil de Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) no pudo meterse en la Q2 de la Qualy Sprint y este sábado largará desde el puesto 16 la Carrera Sprint del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Sobre el final de la Q1, el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) hizo mejor tiempo que el piloto -el argentino hizo 1:10.441- y lo desplazó del puesto 15, el último que daba un boleto a la siguiente fase de la clasificación.
“La Qualy fue complicada, los viernes me cuestan últimamente y si bien México fue un buen viernes, acá me está costando un poco más. El auto está andando bien, yo perdí algunas décimas. Hay que intentar trabajar y volver mejor mañana”, analizó el piloto argentino.
Este viernes, antes del inicio de la actividad en pista, Alpine confirmó la continuidad del bonaerense para 2026 y él mismo reconoció: “Fue una linda noticia la de hoy, contento de seguir en el equipo”.
El británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato, mantuvo el primer lugar de los FP1 y largará adelante en la Carrera Sprint seguido por el Mercedes de Kimmi Antonelli y el top 5 lo completarán el McLaren de Oscar Piastri, el otro Mercedes de George Russell y el Aston Martin de Fernando Alonso.
Completaron los diez primeros Lance Stroll con el segundo Aston Martin, Charles Leclerc con Ferrari, Isack Hadjar con Racing Bulls y Nico Hulkenberg con Sauber.
El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, había iniciado la jornada con buenas sensaciones al marcar el octavo mejor tiempo en la primera fase de clasificación, pero terminó 13°.
Sábado 8 de noviembre
Domingo 9 de noviembre