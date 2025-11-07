Qué dijo Franco Colapinto tras quedar afuera en la Qualy Sprint 1 del GP de Brasil de Fórmula 1

Este viernes, antes del inicio de la actividad en pista, Alpine confirmó la continuidad del bonaerense para 2026 y él mismo reconoció: “Fue una linda noticia la de hoy, contento de seguir en el equipo”.

"Hay cosas chiquitas que hay que mejorar y que al final terminan siendo más grande y perdés más tiempo. Pero no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Carrera Sprint es como una práctica”. "Hay cosas chiquitas que hay que mejorar y que al final terminan siendo más grande y perdés más tiempo. Pero no estoy muy preocupado, porque, por suerte, la Carrera Sprint es como una práctica”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1986879345655263421&partner=&hide_thread=false "LA QUALY FUE COMPLICADA. LA VERDAD QUE LOS VIERNES ME CUESTAN ÚLTIMAMENTE"



Franco Colapinto se mostró feliz por la renovación y analizó su clasificación para la Sprint



#BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/tEuERWkgZq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2025

El británico Lando Norris (McLaren), quien además lidera el campeonato, mantuvo el primer lugar de los FP1 y largará adelante en la Carrera Sprint seguido por el Mercedes de Kimmi Antonelli y el top 5 lo completarán el McLaren de Oscar Piastri, el otro Mercedes de George Russell y el Aston Martin de Fernando Alonso.

Completaron los diez primeros Lance Stroll con el segundo Aston Martin, Charles Leclerc con Ferrari, Isack Hadjar con Racing Bulls y Nico Hulkenberg con Sauber.

El compañero de Colapinto, Pierre Gasly, había iniciado la jornada con buenas sensaciones al marcar el octavo mejor tiempo en la primera fase de clasificación, pero terminó 13°.

Lo que viene para Franco Colapinto en el GP de Brasil

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint del GP de Brasil : Desde las 11 hasta las 12.

: Desde las 11 hasta las 12. Clasificación: Desde las 15 a las 16.

Domingo 9 de noviembre