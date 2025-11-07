Huracán Las Heras tropezó en Liga Argentina de básquet

Huracán Las Heras fue alejándose cuarto a cuarto, pese al buen arranque con el salto inicial. De hecho, empezó el encuentro arriba pero no lo pudo sostener y el local se despertó para cerrar con ventaja de cuatro puntos el primer cuarto (25-21). Desde ahí, la ventaja empezó a ser cada vez mayor.

huracan basquet Huracán Las Heras cayó con Sportivo Suardi. Sportivo Suardi

El segundo cuarto lo sentenció al Globo. Una ráfaga letal de 18-0 para Sportivo Suardi quebró el marcador, que pasaría a ser inalcanzable. Al descanso se fueron 47 a 38, un presagio de lo que iba a reflejarse en el tanteador final.