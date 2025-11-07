Huracán Las Heras tropezó en Liga Argentina de básquet
Como visitante, Huracán Las Heras cayó contra Sportivo Suardi y sumó su segunda caída en fila. Hoy juega Rivadavia
Por UNO
La Liga Argentina de básquet cumplió con su tercera fecha, al menos para Huracán Las Heras. El Globo, que arrancó con el pie derecho el certamen, no pudo con Sportivo Suadri y sumó su segunda derrota en fila. Rivadavia, por su parte, jugará hoy buscando una nueva victoria en la categoría.
Huracán Las Heras fue alejándose cuarto a cuarto, pese al buen arranque con el salto inicial. De hecho, empezó el encuentro arriba pero no lo pudo sostener y el local se despertó para cerrar con ventaja de cuatro puntos el primer cuarto (25-21). Desde ahí, la ventaja empezó a ser cada vez mayor.
El segundo cuarto lo sentenció al Globo. Una ráfaga letal de 18-0 para Sportivo Suardi quebró el marcador, que pasaría a ser inalcanzable. Al descanso se fueron 47 a 38, un presagio de lo que iba a reflejarse en el tanteador final.
Gastón Fino y Pablo Martinez, ambos con 19, fueron los goleadores de la noche para el ganador, mientras que Martín Irrutia anotó 14 para Huracán Las Heras. El local siguió jamás sacó el pie del acelerador y completó su primer triunfo con el amplio 98 a 66.
Rivadavia juega su segundo partido en Liga Argentina de básquet