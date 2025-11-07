El once que se perfila en Boca para enfrentar a River en el Superclásico

El equipo que se perfila en Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Ante Estudiantes de La Plata, Exequiel Zeballos tuvo un buen rendimiento -pese a fallar un penal- y fue el autor de uno de los goles de la victoria. El Changuito venía de convertir también en la derrota ante Belgrano y su perfil ofensivo sería una carta infaltable para Úbeda en el Superclásico ante River.

En ataque, Milton Giménez y Miguel Merentiel serían los responsables de generar peligro en el área del Millonario. La duda pasa por la figura de Edinson Cavani y la posibilidad de que vuelva a sumar minutos ante un rival de envergadura, obviamente no desde el arranque. El uruguayo no ha entrenado a la par pero se sumaría a la lista de convocados para enfrentar a River en la Bombonera.

zeballos boca Zeballos sería titular en Boca.

En el mediocampo, la única modificación sería la salida de Tomás Belmonte por el regreso de Leandro Paredes. Milton Delgado y Carlos Palacios oficiarían de parteners del ex futbolista de la Roma. La defensa sería la misma que jugó en La Plata ante el Pincha.

La probable formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.