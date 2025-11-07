El once que se perfila en Boca para enfrentar a River en el Superclásico

El fútbol argentino espera la ansiada cita de domingo donde se reeditará una nueva edición del Superclásico entre Boca yRiver. Un encuentro donde ambos tienen el objetivo de la Copa Libertadores. Por el lado del Xeneize, sellar ese segundo puesto en la Tabla Anual para sentenciar su clasificación; mientras que por el lado de River, la meta es abandonar la zona de repechaje (puesto 3 de la Anual) y quedarse con ese segundo lugar que otorga el boleto directo al certamen internacional.
"Lo que conlleva un superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino, seguramente es uno de los partidos más importantes de mi carrera", aseguró Leandro Paredes en la conferencia de prensa previa al Superclásico. El campeón del mundo es la buena noticia que tendrá Claudio Úbeda para el encuentro ante River luego de purgar una fecha de suspensión por acumulación de amarillas.
Boca llega en alza luego de vencer a Estudiantes de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura. Este partido dejó varias anotaciones para el entrenador Xeneize en cuanto a protagonistas que podrían repetirse en la formación inicial que saltará a la Bombonera el domingo para enfrentar al Millonario.
El equipo que se perfila en Boca para enfrentar a River en el Superclásico
Ante Estudiantes de La Plata, Exequiel Zeballos tuvo un buen rendimiento -pese a fallar un penal- y fue el autor de uno de los goles de la victoria. El Changuito venía de convertir también en la derrota ante Belgrano y su perfil ofensivo sería una carta infaltable para Úbeda en el Superclásico ante River.
En ataque, Milton Giménez y Miguel Merentiel serían los responsables de generar peligro en el área del Millonario. La duda pasa por la figura de Edinson Cavani y la posibilidad de que vuelva a sumar minutos ante un rival de envergadura, obviamente no desde el arranque. El uruguayo no ha entrenado a la par pero se sumaría a la lista de convocados para enfrentar a River en la Bombonera.
En el mediocampo, la única modificación sería la salida de Tomás Belmonte por el regreso de Leandro Paredes. Milton Delgado y Carlos Palacios oficiarían de parteners del ex futbolista de la Roma. La defensa sería la misma que jugó en La Plata ante el Pincha.
La probable formación de Boca para enfrentar a River en el Superclásico
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Carlos Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.