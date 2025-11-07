La primera moneda en la historia de la humanidad: ni griegos, ni egipcios ni romanos

La idea era práctica y revolucionaria, hasta ese momento, el intercambio dependía del trueque o de metales pesados, pero ahora existía un objeto portátil y estandarizado que todos reconocían como valioso. Según la World History, el rey de Lidia, Giges, es considerado el responsable de estas primeras monedas “oficiales”, aunque la invención probablemente fue fruto de un proceso gradual en mercados locales.

Las monedas de Grecia y Roma

Los grandes imperios del Mediterráneo construían pirámides o templos, en un pequeño reino de Asia Menor se estaba gestando algo que cambiaría la historia: la idea de que el dinero podía ser algo más que un objeto, algo que simboliza confianza y acuerdo social.

Grecia y Roma solo perfeccionaron la idea de la moneda siglos después, con diseños más complejos y metales preciosos, pero todo empezó con esas pequeñas piezas de electrum en Lidia.