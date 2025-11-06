Cuál es la antigua moneda de 1 centavo que vale casi 400 mil dólares, según expertos en numismática

Si te apasiona la colección de monedas, tendrás que revisar entre tus pertenencias porque podrías convertirte en millonario rápidamente. Es que una antigua pieza de 1 centavo, en condiciones normales, tiene un valor de casi 400 mil dólares, según expertos en numismática. Si el ejemplar está bien conservado, su precio escala sorpresivamente.
Numismática: esta es la moneda de 1 centavo que te hará millonario
De acuerdo a Heritage Auctions, sitio especializado en numismática, el primer centavo de los Estados Unidos es la antigua moneda que puede valer, como punto de partida, 391 mil dólares. En este sentido, deberás conocer sus características para poder certificarla y posteriormente subastarla.
Según detallan los expertos en numismática, el primer centavo fabricado con maquinarias federales de los Estados Unidos recibe el nombre de Flowing Hair. Las limitaciones de acuñación de la época (año 1793), generó que se fabricaran piezas con ligeras diferencias, dando origen a diversas variedades de estas monedas de 1 centavo.
Entre estas piezas distintivas, una de las más escasas (y buscada por coleccionistas) es la Chain Periods. Este ejemplar recibe ese nombre por los pequeños puntos visibles después de la palabra “LIBERTY” y del año de acuñación.
Si bien en un principio se pensó que los mismos cumplían una función gramatical, después se supo que era simplemente un error de acuñación producto de las falencias técnicas de la época. Esta peculiaridad hace que la moneda tenga un precio base de 391 mil dólares en cualquier subasta. Mientras que, si se encuentra en óptimas condiciones, el ejemplar puede valer más de 1 millón de dólares.
Para reconocer una moneda de este tipo, el sitio especializado nos sugiere estar atentos a los siguientes detalles:
- Año: 1793.
- Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).
- Diámetro: 27,00 milímetros.
- Peso: 13,48 gramos.
- Composición: cobre.
- Anverso: vemos a la Dama de la Libertad, mirando hacia la derecha, con una melena salvaje y ondulada. La palabra “LIBERTY” en el borde superior y a su lado derecho observaremos un punto. Además, en el borde inferior se visualiza “1793″ y a su lado el punto.
- Reverso: en este lado de la moneda se observa la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” con 13 cadenas entrelazadas en círculo dentro de las letras. La denominación de “ONE CENT” y la fracción “1/100″.