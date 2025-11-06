Cuál es la antigua moneda de 1 centavo que vale casi 400 mil dólares, según expertos en numismática

Numismática moneda de 1 centavo Esta moneda puede tener un valor cercano a los 400 mil dólares.

Entre estas piezas distintivas, una de las más escasas (y buscada por coleccionistas) es la Chain Periods. Este ejemplar recibe ese nombre por los pequeños puntos visibles después de la palabra “LIBERTY” y del año de acuñación.

Si bien en un principio se pensó que los mismos cumplían una función gramatical, después se supo que era simplemente un error de acuñación producto de las falencias técnicas de la época. Esta peculiaridad hace que la moneda tenga un precio base de 391 mil dólares en cualquier subasta. Mientras que, si se encuentra en óptimas condiciones, el ejemplar puede valer más de 1 millón de dólares.

moneda de 1 centavo Numismática: esta moneda te hará millonario.

Para reconocer una moneda de este tipo, el sitio especializado nos sugiere estar atentos a los siguientes detalles: