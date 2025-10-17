Remuneran con más de 2 millones de dólares al feliz propietario de esta moneda de 1 centavo

Aficionados a la colección de monedas y billetes de Estados Unidos están dispuestos a pagar una fortuna por un extraño ejemplar. Se trata de una moneda de 1 centavo que fue fabricada en bronce y que, según expertos en numismática, puede tener un valor que supera el millón de dólares. Revisa entre tus pertenencias si tienes una pieza de este tipo, ya que podrías subastarla y volverte rico en poco tiempo.
Numismática: cuál es la moneda de 1 centavo que vale más de un millón de dólares
Sabemos que las monedas de 1 centavo son de las más codiciadas en el mundo de la numismática de Estados Unidos. Aunque ningún ejemplar es tan raro como el que te mencionaré a continuación. Se trata del centavo 1943-D Lincoln Bronze Wheat Penny, la única pieza de bronce fabricada en la Casa de Moneda de Denver durante el cambio de material impuesto en la Segunda Guerra Mundial.
Según expertos en numismática, esta moneda de colección puede tener un precio que parte desde los 961.140 dólares y que llega a 2.441.838 dólares, dependiendo de su estado de conservación y de la Casa de Moneda en donde se acuñó.
Por ejemplo, los especialistas señalan que la pieza más codiciada es la que se acuñó en la Casa de la Moneda de Denver ya que, al día de la fecha, se conoce solamente un solo ejemplar. El mismo, según explican los expertos, fue producida por un empleado de forma intensional y conservada hasta 1979. En ese año se certificó por vez primera y se conoció su increíble valor.
Además, aficionados a la numismática marcan que existen seis monedas de 1 centavo de este tipo acuñadas en la Casa de Moneda de San Francisco y otras 15 piezas del centavo 1943-D Lincoln Bronze Wheat Penny fabricadas en la Casa de Moneda de Filadelfia. Por lo tanto, es probable que existan más ejemplares de este tipo.
Características generales del centavo 1943-D Lincoln Bronze Wheat Penny
- Anverso: retrato de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha, acompañado por la palabra “LIBERTY” en la izquierda y la leyenda “IN GOD WE TRUST” en la parte superior. Debajo aparece el año, 1943, y la letra que marca en cuál Casa de Moneda se fabricó.
- Reverso: podemos ver dos espigas de trigo que enmarcan las inscripciones “ONE CENT” y “UNITED STATES OF AMERICA”, junto con el lema “E PLURIBUS UNUM”.
- Peso: 3.11 gramos
- Color: cobre/marrón (como los centavos antiguos)