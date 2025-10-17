Remuneran con más de 2 millones de dólares al feliz propietario de esta moneda de 1 centavo

Numismática: cuál es la moneda de 1 centavo que vale más de un millón de dólares

Sabemos que las monedas de 1 centavo son de las más codiciadas en el mundo de la numismática de Estados Unidos. Aunque ningún ejemplar es tan raro como el que te mencionaré a continuación. Se trata del centavo 1943-D Lincoln Bronze Wheat Penny, la única pieza de bronce fabricada en la Casa de Moneda de Denver durante el cambio de material impuesto en la Segunda Guerra Mundial.

Moneda 1 centavo Estados Unidos: esta moneda puede hacerte millonario.

Según expertos en numismática, esta moneda de colección puede tener un precio que parte desde los 961.140 dólares y que llega a 2.441.838 dólares, dependiendo de su estado de conservación y de la Casa de Moneda en donde se acuñó.