Esta antigua moneda puede valer una fortuna.

Esta antigua moneda puede valer una fortuna.

El fascinante mundo de la colección de monedas y billetes, conocido como numismática, cuenta con aficionados dispuestos a pagar una fortuna por los ejemplares más extraños y difíciles de conseguir. Tal es el caso de una antigua pieza de 10 centavos, la cual se está vendiendo a casi 142 mil dólares.

Numismática: pagan hasta 142 mil dólares por esta antigua moneda de 10 centavos

Los especialistas en numismática de Estados Unidos se destacan por desembolsar grandes sumas de dinero por diversas monedas antiguas, con errores de acuñación o en un estado inmaculado. Una de las más buscadas es el Mercury Dime 1919-D, una pieza diseñada por Adolph A. Weinman que, al día de hoy, escasea entre coleccionistas.

Moneda Mercury Dime 1919
Numismática: esta moneda recibe el nombre Mercury Dime por el parecido de la Libertad con el dios romano Mercurio.

Numismática: esta moneda recibe el nombre Mercury Dime por el parecido de la Libertad con el dios romano Mercurio.

Aficionados señalan que una de las razones por la cual se buscan las monedas de esta clase es por el detalle de Full Bands (FB), el cual marca una acuñación precisa y completa. En el mundo de la numismática, FB es un término que hace referencia a las bandas centrales que rodean el diseño principal en el reverso que simbolizan fuerza y unidad.

En este sentido, para que una moneda Mercury Dime 1919-D tenga la certificación FB, sus bandas deben mostrar una división completa en su parte central, sin marcas, indicando así que la pieza fue acuñada con una nitidez excepcional.

En la plataforma eBay, un experto en la colección de monedas y billetes de Estados Unidos vende la pieza Mercury Dime 1919-D en un estado de menta 66 (MS66) a 141,800 dólares.

Numismática moneda 10 centavos
En eBay, esta moneda se vende por casi 142 mil dólares.

En eBay, esta moneda se vende por casi 142 mil dólares.

Recordemos que la escala PCGS de calidad va desde el 1 al 70, por lo que una moneda en MS66 se destacará por estar casi en un estado inmaculado. Este fenómeno es algo raro de ver, ya que si bien se acuñaron 10 millones de estos ejemplares, pocos se encuentran en tan buen estado de conservación.

En consecuencia, si tienes una moneda Mercury Dime 1919-D o encontraste alguna guardada en un cajón viejo, te recomendamos certificarla con especialistas en numismática para así saber su estado y a cuánto puedes venderla. Piezas de este tipo pueden subastarse hasta en 220 mil dólares.

Características de la moneda Mercury Dime 1919-D

  • Anverso: imagen de la Libertad con un gorro frigio alado. La leyenda "LIBERTY" y el lema "IN GOD WE TRUST" rodean el diseño. El año de acuñación, 1919, también se encuentra en esta cara.
  • Reverso: muestra un haz de varas atadas con un hacha que representa la unidad y la fuerza. A su alrededor se encuentran las leyendas "UNITED STATES OF AMERICA" y "ONE DIME", además del lema "E PLURIBUS UNUM".
  • Marca de ceca (D): la letra "D" en el reverso de la moneda indica que fue acuñada en la Casa de la Moneda de Denver.
  • Composición: la moneda está compuesta por un 90% de plata y un 10% de cobre.

Temas relacionados:

Te puede interesar