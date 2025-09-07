En este sentido, para que una moneda Mercury Dime 1919-D tenga la certificación FB, sus bandas deben mostrar una división completa en su parte central, sin marcas, indicando así que la pieza fue acuñada con una nitidez excepcional.

En la plataforma eBay, un experto en la colección de monedas y billetes de Estados Unidos vende la pieza Mercury Dime 1919-D en un estado de menta 66 (MS66) a 141,800 dólares.

Numismática moneda 10 centavos En eBay, esta moneda se vende por casi 142 mil dólares.

Recordemos que la escala PCGS de calidad va desde el 1 al 70, por lo que una moneda en MS66 se destacará por estar casi en un estado inmaculado. Este fenómeno es algo raro de ver, ya que si bien se acuñaron 10 millones de estos ejemplares, pocos se encuentran en tan buen estado de conservación.

En consecuencia, si tienes una moneda Mercury Dime 1919-D o encontraste alguna guardada en un cajón viejo, te recomendamos certificarla con especialistas en numismática para así saber su estado y a cuánto puedes venderla. Piezas de este tipo pueden subastarse hasta en 220 mil dólares.

Características de la moneda Mercury Dime 1919-D