moneda 1 dólar Esta moneda se subastará en 5 millones de dólares o más.

Con el paso de los años, estas monedas adquirieron el interés de aficionados a la numismática, ya que se acuñaron muy pocas unidades y las mismas no eran de libre circulación. Por lo tanto, quien tenía (o aún tiene) una pieza de este tipo, cuenta con un tesoro entre sus manos.

La fuente citada señala que James A. Stack es el dueño original de un dólar de plata de 1804. El coleccionista falleció en 1951 y recién ahora se supo de la existencia de esta moneda, cuando su heredero la certificó para posteriormente subastarla (el ejemplar se comercializará el 9 de diciembre de 2025).

moneda 1 dólar numismática Esta antigua moneda es de las más codiciadas por aficionados a la numismática.

Stacks Bowers asegura que no se sabe con precisión cuántos ejemplares continúan sin certificar y que podrían estar en manos de cualquier persona. Por lo tanto, se deben tener presentes las características esenciales de esta moneda y revisar cajones, bolsillos y monederos viejos para hallar esta auténtica pieza de colección.

Características del dólar de 1804