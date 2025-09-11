Numismática: cuál es la moneda de 1 dólar que vale más de 43 mil dólares

Las monedas de 1 dólar son codiciadas dentro del universo de la numismática debido a distintos errores que puede presentar en acuñaciones de diversos años. En este caso, se supo que un ejemplar fabricado en 1901 (el cual tiene un error Doubled Die Reverse), puede valer más de 43 mil dólares. De hecho, dependiendo su estado de conservación, se subastaría sin problema alguno a más de 100 mil dólares.

La codiciada moneda es conocida popularmente como dólar Morgan y se fabricó desde 1878 hasta 1921. En 1901, una tanda de piezas creadas en Filadelfia presentó una falla en su acuñación. Esta rareza, denominada en el mundo de la numismática como doble cuño en el reverso o Doubled Die Reverse, se caracteriza por una duplicación en el diseño del águila.