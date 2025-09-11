Numismática moneda 1 dólar 1901
Esta moneda de 1 dólar vale más de 43 mil dólares, según la numismática.
En concreto, la matriz usada en el proceso de acuñación recibió dos impactos desalineados, generando un diseño duplicado, afectando al águila y también a lo que hay a su alrededor (plumas de la cola, flechas, rama de olivo).
En una subasta de Heritage Auctions esta moneda con un MS61, alcanzó los 43,200 dólares. Aunque, en una guía de precios que ofrecen los especialistas en numismática, este ejemplar puede valer hasta 115 mil dólares, dependiendo de su rareza y también de su estado de conservación.
Numismática moneda 1 dólar error 1901
Esta moneda trae un grave error de acuñación doble en su reverso.
En consecuencia, si tienes una moneda de 1 dólar de 1901 con este error de acuñación, podrás certificarla y luego subastarla. Además de esta falla de fabricación, debes conocer las otras cualidades de este ejemplar:
- Diámetro: 38,10 milímetros.
- Peso: 26,73 gramos.
- Anverso: imagen de la Libertad rodeada por trece estrellas, la inscripción “E PLURIBUS UNUM” se en la parte superior y el año 1901 en la parte inferior.
- Reverso: veremos el águila con los mencionados errores de acuñación, rodeada por la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR”. El lema “IN GOD WE TRUST” aparece en la parte superior.