Numismática: esta moneda es codiciada por coleccionistas.

Numismática: esta moneda es codiciada por coleccionistas.

Cualquier moneda vieja que tengas guardada en algún cajón o billetera podría tener un valor inimaginable en el mundo de la numismática. Coleccionistas de monedas y billetes de Estados Unidos están dispuestos a pagar una fortuna por ejemplares extravagantes, como la antigua pieza de 1 dólar que fue subastada a más de 43 mil dólares.

Numismática: cuál es la moneda de 1 dólar que vale más de 43 mil dólares

Las monedas de 1 dólar son codiciadas dentro del universo de la numismática debido a distintos errores que puede presentar en acuñaciones de diversos años. En este caso, se supo que un ejemplar fabricado en 1901 (el cual tiene un error Doubled Die Reverse), puede valer más de 43 mil dólares. De hecho, dependiendo su estado de conservación, se subastaría sin problema alguno a más de 100 mil dólares.

La codiciada moneda es conocida popularmente como dólar Morgan y se fabricó desde 1878 hasta 1921. En 1901, una tanda de piezas creadas en Filadelfia presentó una falla en su acuñación. Esta rareza, denominada en el mundo de la numismática como doble cuño en el reverso o Doubled Die Reverse, se caracteriza por una duplicación en el diseño del águila.

Numismática moneda 1 dólar 1901
Esta moneda de 1 d&oacute;lar vale m&aacute;s de 43 mil d&oacute;lares, seg&uacute;n la numism&aacute;tica.

Esta moneda de 1 dólar vale más de 43 mil dólares, según la numismática.

En concreto, la matriz usada en el proceso de acuñación recibió dos impactos desalineados, generando un diseño duplicado, afectando al águila y también a lo que hay a su alrededor (plumas de la cola, flechas, rama de olivo).

En una subasta de Heritage Auctions esta moneda con un MS61, alcanzó los 43,200 dólares. Aunque, en una guía de precios que ofrecen los especialistas en numismática, este ejemplar puede valer hasta 115 mil dólares, dependiendo de su rareza y también de su estado de conservación.

Numismática moneda 1 dólar error 1901
Esta moneda trae un grave error de acu&ntilde;aci&oacute;n doble en su reverso.

Esta moneda trae un grave error de acuñación doble en su reverso.

En consecuencia, si tienes una moneda de 1 dólar de 1901 con este error de acuñación, podrás certificarla y luego subastarla. Además de esta falla de fabricación, debes conocer las otras cualidades de este ejemplar:

  • Diámetro: 38,10 milímetros.
  • Peso: 26,73 gramos.
  • Anverso: imagen de la Libertad rodeada por trece estrellas, la inscripción “E PLURIBUS UNUM” se en la parte superior y el año 1901 en la parte inferior.
  • Reverso: veremos el águila con los mencionados errores de acuñación, rodeada por la leyenda “UNITED STATES OF AMERICA” y “ONE DOLLAR”. El lema “IN GOD WE TRUST” aparece en la parte superior.

Temas relacionados:

Te puede interesar